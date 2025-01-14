14 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 14 Ocak 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.4894 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.48 liradan, satış fiyatı ise 35.4989 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.32'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.407 TL'den yapan euro şu anda 36.392 TL alış ve 36.422 TL satış fiyatına sahip.