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  4. 14 Ocak Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

14 Ocak Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

14.01.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunda yaşanan yükseliş, altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Çeyrek ve yarım altında da benzer hareketler görüldü. İşte 14 Ocak Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında, güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne yüzde 0,22 oranında değer kazancıyla giriş yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 797,01 TL, satış fiyatı 797,15 TL olarak güncellendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.286,00 TL, satış fiyatı 1.323,00 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.572,00 TL, satış fiyatı 2.646,00 TL oldu. Yarım altın, güne yüzde 0,38 oranında değer kazancıyla başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.146,00 TL, satış fiyatı 5.270,00 olarak güncellendi. Cumhuriyet altını, yüzde 0,36 oranında değer kazandı.

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gram altın yarım altın
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