14 Ocak Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında, güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altın, güne yüzde 0,22 oranında değer kazancıyla giriş yaptı.
Gram altın alış fiyatı 797,01 TL, satış fiyatı 797,15 TL olarak güncellendi.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.286,00 TL, satış fiyatı 1.323,00 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.
Yarım altın alış fiyatı 2.572,00 TL, satış fiyatı 2.646,00 TL oldu. Yarım altın, güne yüzde 0,38 oranında değer kazancıyla başladı.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.146,00 TL, satış fiyatı 5.270,00 olarak güncellendi. Cumhuriyet altını, yüzde 0,36 oranında değer kazandı.
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