FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 14 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

14 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

14.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 14 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

14 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 14 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.5246 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.5092 liradan, satış fiyatı ise 13.54 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.3526 TL'den yapan euro şu anda 15.338 TL alış ve 15.3672 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Gram ve ons altın fiyatında 3’lü yükseliş! ‘Önümüzdeki haftadan itibaren…’Son dakika: Gram ve ons altın fiyatında 3’lü yükseliş! ‘Önümüzdeki haftadan itibaren…’
Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü! Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!
Çiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldıÇiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Son dakika: Altınını getir kredi faiz indirimini kap! Çifte kazanç için çalışma başlatılacak...

Son dakika: Altınını getir kredi faiz indirimini kap! Çifte kazanç için çalışma başlatılacak...

Erdoğan duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi

Erdoğan duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergi muafiyeti için son 3 gün!

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergi muafiyeti için son 3 gün!

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.