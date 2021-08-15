FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 15 Ağustos 2021 Pazar dolar ve euro fiyatları! Dolar ve euro ne kadar oldu?

15 Ağustos 2021 Pazar dolar ve euro fiyatları! Dolar ve euro ne kadar oldu?

15.08.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta boyu değer kaybeden dolar, piyasaların kapanacağı geçtiğimiz cuma gününü yaklaşık yüzde 0,56 düşüşle kapattı. Geçen hafta 8,62 seviyelerinde haftayı tamamlayan dolar bu haftayı ise daha düşük seviyede kapattı. Euro fiyatlarında, dolarda olduğu gibi bu hafta düşüş görüldü. Euro da geçtiğimiz cuma gününü yaklaşık yüzde 0,17 düşüşle tamamladı.

Dolar, euro ve sterlin, TL karşısında bu haftayı düşüşle tamamladı. 9 Ağustos gününe 8,63 seviyesinden başlayan dolar hafta boyu yaklaşık yüzde 1,42 değer kaybetti. Euro ise haftaya 10,13 seviyelerinde başladı ve hafta boyu yaklaşık yüzde 0,89 değer kaybetti. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Bu haftaya yaklaşık 8,63 seviyelerinden başlayan dolar, hafta boyu TL karşısında yaklaşık yüzde 1,42 düştü. Dolar, 13 Ağustos 2021 Cuma gününü 8,51 seviyesinden tamamladı.

EURO NE KADAR?

Euro'da hafta boyu yaklaşık yüzde 1,10 düşüş görüldü. Haftaya 10,13 seviyesinden başlayan euro haftayı 10,04 seviyesinden tamamladı.

STERLİN NE KADAR?

9 Ağustos 2021 Pazartesi gününe 11,98'den başlayan sterlin haftayı 11,81 seviyesinde kapattı. Sterlin hafta boyunca yaklaşık yüzde 1,30 değer kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm
Faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki!Faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki!
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

Görüntüler tepki çekmişti! İBB'den açıklama

Görüntüler tepki çekmişti! İBB'den açıklama

Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

Beşiktaş Token ne zaman çıkacak?

Beşiktaş Token ne zaman çıkacak?

Fiat Egea, Fiorino ve Doblo fiyatları ne kadar?

Fiat Egea, Fiorino ve Doblo fiyatları ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.