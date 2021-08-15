15 Ağustos 2021 Pazar dolar ve euro fiyatları! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar, euro ve sterlin, TL karşısında bu haftayı düşüşle tamamladı. 9 Ağustos gününe 8,63 seviyesinden başlayan dolar hafta boyu yaklaşık yüzde 1,42 değer kaybetti. Euro ise haftaya 10,13 seviyelerinde başladı ve hafta boyu yaklaşık yüzde 0,89 değer kaybetti. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Bu haftaya yaklaşık 8,63 seviyelerinden başlayan dolar, hafta boyu TL karşısında yaklaşık yüzde 1,42 düştü. Dolar, 13 Ağustos 2021 Cuma gününü 8,51 seviyesinden tamamladı.
Euro'da hafta boyu yaklaşık yüzde 1,10 düşüş görüldü. Haftaya 10,13 seviyesinden başlayan euro haftayı 10,04 seviyesinden tamamladı.
9 Ağustos 2021 Pazartesi gününe 11,98'den başlayan sterlin haftayı 11,81 seviyesinde kapattı. Sterlin hafta boyunca yaklaşık yüzde 1,30 değer kaybetti.
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