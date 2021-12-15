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15 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

15.12.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Aralık Çarşamba haftanın üçüncü gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış yöntemiyle dördüncü bir döviz müdahalesinde bulunmuştu. Peki 15 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

15 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 15 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. 13 Aralık'ta ise dördüncü müdahale gelmişti. Peki 15 Aralık tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

15 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 15 Aralık Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,3938 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,3931 liradan, satış fiyatı ise 14,3947 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,30'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,2417 TL'den yapan euro şu anda 16,2217 TL alış ve 16,2619 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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