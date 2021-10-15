15 Ekim Cuma 2021 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

Yatırımcıların en ilgi gösterdiği gram altın dün 520 TL'nin üzerine çıktı. Vatandaşlar, dolar ile birlikte yönünü yukarıya çeviren altın fiyatlarının son durumunu merak ediyor. İşte 15 Ekim Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın, 15 Ekim Cuma gününe alış fiyatı 530,47 TL, satış fiyatı 530,57 TL olarak giriş yaptı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı 857,00 TL, satış fiyatı ise 873,00 TL olarak güncellendi.

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı 1.709,00 TL, satış fiyatı 1.746,00 TL'ye ulaştı.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.422,00 TL, satış fiyatı 3.479,00 TL ile haftanın son işlem gününe başladı.

