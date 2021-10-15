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15 Ekim Cuma 2021 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

15.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda yaşanan yükselişler, altın fiyatlarında da hareketlenmelere neden oldu. Gram altının hafta içinde 520 TL'yi aşmasıyla, vatandaşlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarının güncel durumunu ilgiyle takip ediyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Yatırımcıların en ilgi gösterdiği gram altın dün 520 TL'nin üzerine çıktı. Vatandaşlar, dolar ile birlikte yönünü yukarıya çeviren altın fiyatlarının son durumunu merak ediyor. İşte 15 Ekim Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın, 15 Ekim Cuma gününe alış fiyatı 530,47 TL, satış fiyatı 530,57 TL olarak giriş yaptı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı 857,00 TL, satış fiyatı ise 873,00 TL olarak güncellendi.

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı 1.709,00 TL, satış fiyatı 1.746,00 TL'ye ulaştı.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.422,00 TL, satış fiyatı 3.479,00 TL ile haftanın son işlem gününe başladı.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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