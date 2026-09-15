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15 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,63 TL, satış fiyatı ise 48,65 TL olarak işlem görmekte. Dolar’ın son bir haftada yatay seyrini sürdürmesi dikkat çekiyor.

15 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kümü 48,63 TL, satış ise 48,65 TL olarak işlem görüyor. Bugün Dolar/TL’de günlük değişim %0,04 olarak kaydedildi. 7 gün önce 48,43 TL seviyesinden işlem gören Dolar, bugün 48,65 TL seviyesine yükseldi; bu da TL bazında 1 doların değişiminin 0,22 TL, yüzde değişiminin ise %0,45 olduğunu gösteriyor. 1.000 doları alış kuru üzerinden çevirdiğimizde karşılığının 48.630 TL, 5.000 doları ise 243.150 TL olduğunu görüyoruz.

Dolar’ın son bir haftada gösterdiği 7 günlük yön ise genel olarak yatay bir seyir izlemiştir. Dolar/TL’de takip edilen seviyelere bakıldığında, 7 gün önceki değer 48,43 TL iken, bugün 48,65 TL’ye ulaşması dikkat çekici. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 220,00 TL olarak hesaplandı.

Dolar/TL için güncel teknik analize baktığımızda, destek seviyesi 48,50 TL, direnç ise 48,72 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları için önemli bir takip noktası olabilir.

Güncel Dolar Kuru

15 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,63 TL 48,65 TL %0,04


Güncel Döviz Kurları

15 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,14 TL 56,16 TL %-0,08
İngiliz Sterlini 65,62 TL 65,63 TL %-0,11
İsviçre Frangı 59,42 TL 59,46 TL %-0,09
Kanada Doları 34,96 TL 34,97 TL %-0,04
Avustralya Doları 34,63 TL 34,65 TL %-0,24
Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %-0,02
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %0,09
İsveç Kronu 4,97 TL 4,98 TL %-0,18


Öne Çıkan Pariteler

15 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1536 %-0,12
GBP/USD 1,3481 %-0,13
USD/JPY 154,81 %0,30
USD/CHF 0,8182 %0,11


Son 7 günlük dönemde Dolar/TL’nin değerini etkileyen faktörlerin olmaması, piyasalardaki durumu genel olarak belirgin bir şekilde etkileyebilecektir. Yatırımcılar için, Dolar/TL’nin önümüzdeki günlerde bu teknik seviyelere nasıl tepki vereceği merakla takip edilmelidir.

15 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'deki mevcut seviyeler, 48,50 TL destek ve 48,72 TL direnç noktaları arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa dinamiklerini anlamak açısından önem taşıyor. Yatırımcılar, bu seviyelerde olası kırılımları ve yön değişimlerini izlemeye devam etmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,63 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.630 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,04 oranında değişim kaydetmiştir.

15 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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