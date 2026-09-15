15 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kümü 48,63 TL, satış ise 48,65 TL olarak işlem görüyor. Bugün Dolar/TL’de günlük değişim %0,04 olarak kaydedildi. 7 gün önce 48,43 TL seviyesinden işlem gören Dolar, bugün 48,65 TL seviyesine yükseldi; bu da TL bazında 1 doların değişiminin 0,22 TL, yüzde değişiminin ise %0,45 olduğunu gösteriyor. 1.000 doları alış kuru üzerinden çevirdiğimizde karşılığının 48.630 TL, 5.000 doları ise 243.150 TL olduğunu görüyoruz.
Dolar’ın son bir haftada gösterdiği 7 günlük yön ise genel olarak yatay bir seyir izlemiştir. Dolar/TL’de takip edilen seviyelere bakıldığında, 7 gün önceki değer 48,43 TL iken, bugün 48,65 TL’ye ulaşması dikkat çekici. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 220,00 TL olarak hesaplandı.
Dolar/TL için güncel teknik analize baktığımızda, destek seviyesi 48,50 TL, direnç ise 48,72 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları için önemli bir takip noktası olabilir.
15 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,63 TL
|48,65 TL
|%0,04
15 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,14 TL
|56,16 TL
|%-0,08
|İngiliz Sterlini
|65,62 TL
|65,63 TL
|%-0,11
|İsviçre Frangı
|59,42 TL
|59,46 TL
|%-0,09
|Kanada Doları
|34,96 TL
|34,97 TL
|%-0,04
|Avustralya Doları
|34,63 TL
|34,65 TL
|%-0,24
|Çin Yuanı
|7,25 TL
|7,25 TL
|%-0,02
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,58 TL
|%0,09
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,98 TL
|%-0,18
15 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1536
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3481
|%-0,13
|USD/JPY
|154,81
|%0,30
|USD/CHF
|0,8182
|%0,11
Son 7 günlük dönemde Dolar/TL’nin değerini etkileyen faktörlerin olmaması, piyasalardaki durumu genel olarak belirgin bir şekilde etkileyebilecektir. Yatırımcılar için, Dolar/TL’nin önümüzdeki günlerde bu teknik seviyelere nasıl tepki vereceği merakla takip edilmelidir.
Dolar/TL'deki mevcut seviyeler, 48,50 TL destek ve 48,72 TL direnç noktaları arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa dinamiklerini anlamak açısından önem taşıyor. Yatırımcılar, bu seviyelerde olası kırılımları ve yön değişimlerini izlemeye devam etmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 48,63 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.630 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,04 oranında değişim kaydetmiştir.
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