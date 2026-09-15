15 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün serbest piyasa Euro/TL satış fiyatı 56,16 TL, alış fiyatı ise 56,14 TL olarak belirlenmiştir. Euro/TL, önceki güne göre %0,08 oranında bir günlük değişim göstermiştir. Son veriler doğrultusunda, 1.000 euronun TL karşılığı 56.140 TL, 5.000 euronun TL karşılığı ise 280.700 TL'ye denk gelmektedir. Euro/TL, geçtiğimiz hafta 7 gün önce 56,33 TL seviyesindeyken, bugün 56,16 TL'den işlem görmektedir. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki düşüşü -0,17 TL, yüzde değişimi ise %0,30 olarak kaydedilmiştir; 1.000 euronun TL karşılığı ise -170,00 TL azalmıştır.

Euro/TL’nin 7 günlük hareketleri incelendiğinde, 6 günlük geri çekilmenin ardından bugün gözlemlenen hemen hemen yatay bir seyir dikkat çekmektedir. 7 gün içindeki ilk değer 56,33 TL’den başlarken, son değer 56,16 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle son günlerde Euro’nun Dolar karşısında 1,1536 seviyesinde işlem görmeye devam etmesi, piyasalarda belirli bir istikrar olduğu izlenimini doğurmaktadır; bununla birlikte, EUR/USD paritesindeki günlük değişim %0,12 olarak kaydedilmiştir.

Destek ve direnç seviyelerine baktığımızda, Euro/TL için destek 56,05 TL, direnç ise 56,38 TL olarak hesaplanmıştır. Bu seviyeler, Euro/TL’nin yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve yatırımcıların takip etmesinde fayda vardır.

Güncel Euro Kuru

15 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,14 TL 56,16 TL %-0,08





Güncel Döviz Kurları

15 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,63 TL 48,65 TL %0,04 İngiliz Sterlini 65,62 TL 65,63 TL %-0,11 İsviçre Frangı 59,42 TL 59,46 TL %-0,09 Kanada Doları 34,96 TL 34,97 TL %-0,04 Avustralya Doları 34,63 TL 34,65 TL %-0,24 Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %-0,02 Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %0,09 İsveç Kronu 4,97 TL 4,98 TL %-0,18





Öne Çıkan Pariteler

15 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1536 %-0,12 GBP/USD 1,3481 %-0,13 USD/JPY 154,81 %0,30 USD/CHF 0,8182 %0,11





Son günlerde Euro/TL'deki dalgalanmaların seyri, hafta boyunca %0,08’lik bir düşüş ile takip edilmiştir. Kullanıcılara, Euro/TL’nin mevcut durumu ve 7 gün içerisindeki değişimin seyri hakkında fikir vermesi açısından yararlı bir grafik sunulacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut seviyesinde destek ve direnç noktalarına göre değerlendirildiğinde, kritik 56,05 TL desteği dikkatle izlenmelidir. Bu seviyenin altında kapanışlar, aşağı yönlü fiyatlamalara yol açabilirken, 56,38 TL direncinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Piyasaların genel yönü üzerinde etkisi olan EUR/USD’nin sınırlı geri çekilme göstermesi, Euro/TL için belirleyici faktörlerden biri olmaya devam edecektir.

Sıkça Sorulan Sorular