FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

15 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Serbest piyasada Euro/TL, alış fiyatı 56,14 TL, satış fiyatı ise 56,16 TL olarak belirlenmiştir. Son haftada Euro, 56,33 TL'den 56,16 TL'ye gerileyerek %0,08'lik bir düşüş yaşamıştır.

15 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün serbest piyasa Euro/TL satış fiyatı 56,16 TL, alış fiyatı ise 56,14 TL olarak belirlenmiştir. Euro/TL, önceki güne göre %0,08 oranında bir günlük değişim göstermiştir. Son veriler doğrultusunda, 1.000 euronun TL karşılığı 56.140 TL, 5.000 euronun TL karşılığı ise 280.700 TL'ye denk gelmektedir. Euro/TL, geçtiğimiz hafta 7 gün önce 56,33 TL seviyesindeyken, bugün 56,16 TL'den işlem görmektedir. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki düşüşü -0,17 TL, yüzde değişimi ise %0,30 olarak kaydedilmiştir; 1.000 euronun TL karşılığı ise -170,00 TL azalmıştır.

Euro/TL’nin 7 günlük hareketleri incelendiğinde, 6 günlük geri çekilmenin ardından bugün gözlemlenen hemen hemen yatay bir seyir dikkat çekmektedir. 7 gün içindeki ilk değer 56,33 TL’den başlarken, son değer 56,16 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle son günlerde Euro’nun Dolar karşısında 1,1536 seviyesinde işlem görmeye devam etmesi, piyasalarda belirli bir istikrar olduğu izlenimini doğurmaktadır; bununla birlikte, EUR/USD paritesindeki günlük değişim %0,12 olarak kaydedilmiştir.

Destek ve direnç seviyelerine baktığımızda, Euro/TL için destek 56,05 TL, direnç ise 56,38 TL olarak hesaplanmıştır. Bu seviyeler, Euro/TL’nin yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve yatırımcıların takip etmesinde fayda vardır.

Güncel Euro Kuru

15 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,14 TL 56,16 TL %-0,08


Güncel Döviz Kurları

15 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,63 TL 48,65 TL %0,04
İngiliz Sterlini 65,62 TL 65,63 TL %-0,11
İsviçre Frangı 59,42 TL 59,46 TL %-0,09
Kanada Doları 34,96 TL 34,97 TL %-0,04
Avustralya Doları 34,63 TL 34,65 TL %-0,24
Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %-0,02
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %0,09
İsveç Kronu 4,97 TL 4,98 TL %-0,18


Öne Çıkan Pariteler

15 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1536 %-0,12
GBP/USD 1,3481 %-0,13
USD/JPY 154,81 %0,30
USD/CHF 0,8182 %0,11


Son günlerde Euro/TL'deki dalgalanmaların seyri, hafta boyunca %0,08’lik bir düşüş ile takip edilmiştir. Kullanıcılara, Euro/TL’nin mevcut durumu ve 7 gün içerisindeki değişimin seyri hakkında fikir vermesi açısından yararlı bir grafik sunulacaktır.

15 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut seviyesinde destek ve direnç noktalarına göre değerlendirildiğinde, kritik 56,05 TL desteği dikkatle izlenmelidir. Bu seviyenin altında kapanışlar, aşağı yönlü fiyatlamalara yol açabilirken, 56,38 TL direncinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Piyasaların genel yönü üzerinde etkisi olan EUR/USD’nin sınırlı geri çekilme göstermesi, Euro/TL için belirleyici faktörlerden biri olmaya devam edecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,14 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.140 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1536 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

15 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk: 7 bin TL daha gerilediFaizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk: 7 bin TL daha geriledi
TPAO’nun iki bölgedeki petrol arama ruhsatı uzatıldıTPAO’nun iki bölgedeki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Anahtar Kelimeler:
döviz alış satış euro alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.