Milyonların gözü saat 10.00'da: TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak

Emekli maaşı ve memur maaşı zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonların ocak ayında alacakları maaş zammı için enflasyon verileri belirleyici olurken Temmuz ve Ağustos aylarının verilerinin ardından bugün açıklanacak Eylül ayı verisiyle beraber 3 aylık enflasyon farkı da netlik kazanacak ve geriye 3 aylık veri kalacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon rakamları açıklanmadan önce beklentiler de yakından takip ediliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etmişti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü (bugün) açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olmuştu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer almıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti. Temmuz enflasyonu ise 1,78 olarak açıklanmıştı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı kadar maaş yapılırken eylül ayı verilerinin açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı netleşecek ve geriye 3 aylık daha enflasyon verisi kalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2 aylık enflasyon farkına göre zam oranı şimdilik 3,65 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Böylece zam oranı için 3. rakam da netleşecek ve 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.