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16 Ağustos 2021 Pazartesi dolar ve euro güne nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar?

16.08.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta boyunca dolar, TL karşısında yaklaşık yüzde 1,48 değer kaybetti. Bu değer kaybının yaklaşık yüzde 0,74'ü, piyasaların kapanacağı cuma gününde gerçekleşti. Euroda dolarda olduğu gibi değer kaybı yaşandı. Geçtiğimiz haftaya 10,14 seviyesinden başlayan euro hafta boyu yaklaşık yüzde 1,13 düştü. İşte 16 Ağustos dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları Türk yatırımcıların araştırdığı ilk konular arasında yer alıyor. Kripto para, yabancı hisse senedi veya altın alırken ilk önce dolar fiyatı kontrol ediliyor. Geçtiğimiz haftaya 8,61 seviyesinden başlayan dolarda hafta boyu yaklaşık yüzde 1,44 düşüş görüldü. Değer kaybı euroda da görüldü. İşte 16 Ağustos dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz haftaya 8,61 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında değer kaybederek haftayı 8,49 seviyesinden kapattı. Piyasaların açıldığı 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde doların fiyatı 8,51 TL.

EURO NE KADAR?

Euro, dolardan sonra en çok takip edilen 2. döviz arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz haftayı 10,02 seviyesinden kapatan euro bu haftaya 10,04 TL ile başladı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin TL karşısındaki anlık fiyatı 11,79 TL.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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