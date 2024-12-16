16 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 16 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?
Son kapanışını 34.9646 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.957 liradan, satış fiyatı ise 34.9723 liradan işlem görüyor.
%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7834 TL'den yapan euro şu anda 36.771 TL alış ve 36.7958 TL satış fiyatına sahip.
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