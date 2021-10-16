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16 Ekim Cumartesi gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

16.10.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda dolar fiyatlarında görülen yükseliş, altın fiyatlarını da etkiledi. Haftanın son işlem gününe 530 TL'yi aşarak başlayan altının, hafta sonunun ilk gününe nasıl bir giriş yaptığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, doların TL karşısında değer kazanmasıyla, altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 530 TL'yi gören gram altının, güncel fiyatı merak ediliyor. Gram altın, hafta sonunun ilk gününe, kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 16 Ekim Cumartesi günü gram, altın, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı 525,89 TL, satış fiyatı 526,09 TL olarak yüzde 0,78 değer kaybetti.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı 851,00 TL, satış fiyatı 868,00 TL olarak yüzde 0,69 değer kaybıyla hafta sonuna başladı.

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı 1.701,00 TL, satış fiyatı 1.737,00 TL olarak güncellendi.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.397,00 TL, satış fiyatı ise 3.461,00 TL olarak yüzde 0,66 değer kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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