16 Ekim Cumartesi gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, doların TL karşısında değer kazanmasıyla, altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 530 TL'yi gören gram altının, güncel fiyatı merak ediliyor. Gram altın, hafta sonunun ilk gününe, kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 16 Ekim Cumartesi günü gram, altın, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı 525,89 TL, satış fiyatı 526,09 TL olarak yüzde 0,78 değer kaybetti.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı 851,00 TL, satış fiyatı 868,00 TL olarak yüzde 0,69 değer kaybıyla hafta sonuna başladı.

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı 1.701,00 TL, satış fiyatı 1.737,00 TL olarak güncellendi.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.397,00 TL, satış fiyatı ise 3.461,00 TL olarak yüzde 0,66 değer kaybetti.

