16 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Eylül Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 16 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

16 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.2661 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.2615 liradan, satış fiyatı ise 18.2707 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2491 TL'den yapan euro şu anda 18.2424 TL alış ve 18.2559 TL satış fiyatına sahip.

