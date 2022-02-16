16 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 16 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

16 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.6033 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.5997 liradan, satış fiyatı ise 13.6071 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.4553 TL'den yapan euro şu anda 15.443 TL alış ve 15.4677 TL satış fiyatına sahip.

