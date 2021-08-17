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17 Ağustos 2021 Salı dolar ve euro güne nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar?

17.08.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar 17 Ağustos 2021 Salı gününe sakin başladı. Geçtiğimiz gün haftaya 8,51 seviyesinden başlayan dolar gün boyu yaklaşık yüzde 0,64 değer kaybetti. Dolardaki düşüşü euro ve sterlin de izledi. Geçtiğimiz güne 10,02 seviyesinden başlayan euro yaklaşık yüzde 0,60, 11,77'den başlayan sterlin ise yaklaşık yüzde 0,64 değer kaybetti. İşte dolar, sterlin ve euro fiyatları...

Döviz araştırmalarının başında dolar, ardından da euro ve sterlin geliyor. Döviz fiyatları, son bir yıldır ekonomide gerçekleşen çalkalanmalarla birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sık sık kontrol edilir oldu. Dolar, euro ve sterlin geçtiğimiz günü düşüşle kapattı. İşte dolar, sterlin ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 8,51 seviyesinden açılan dolar yüzde 0,64 değer kaybetmiş ve günü 8,46 seviyesinden tamamlamıştı. Dolar şuanda 8,46 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1 değer kaybeden euro şu anda 9,96 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin anlık olarak TL karşısında 0,05 değer kaybetti. Sterlin'in fiyatı 11,69 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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