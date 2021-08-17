17 Ağustos 2021 Salı dolar ve euro güne nasıl başladı? Dolar ve euro ne kadar?

Döviz araştırmalarının başında dolar, ardından da euro ve sterlin geliyor. Döviz fiyatları, son bir yıldır ekonomide gerçekleşen çalkalanmalarla birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sık sık kontrol edilir oldu. Dolar, euro ve sterlin geçtiğimiz günü düşüşle kapattı. İşte dolar, sterlin ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 8,51 seviyesinden açılan dolar yüzde 0,64 değer kaybetmiş ve günü 8,46 seviyesinden tamamlamıştı. Dolar şuanda 8,46 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1 değer kaybeden euro şu anda 9,96 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin anlık olarak TL karşısında 0,05 değer kaybetti. Sterlin'in fiyatı 11,69 TL.



