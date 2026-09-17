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17 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,98 TL olarak belirlendi. Son bir haftada kurda 0,46 TL'lik düşüşle birlikte yüzdelik değişim -0,82 seviyesinde hesaplandı.

17 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,98 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim yüzde 0,21 olarak kaydedildi. 1.000 euroyu TL’ye çeviren bir yatırımcı 55.910 TL, 5.000 euroyu TL’ye çeviren ise 279.550 TL elde edecek. Son bir haftada Euro/TL 56,44 TL'den 55,98 TL'ye geriledi. Böylece 1 euronun TL değeri -0,46 TL değişim gösterdi ve yüzde değişim -0,82 olarak hesaplandı.

Son 7 gündeki Euro/TL hareketlerine bakıldığında, 9 Eylül'de 56,44 TL olan kur, 10 Eylül’de 56,49 TL, 11 Eylül’de 56,32 TL, 14 Eylül’de 56,20 TL, 15 Eylül’de 56,19 TL, 16 Eylül’de 55,83 TL ve 17 Eylül’de 55,98 TL olarak işlem gördü. Bu veriler ışığında hem günlük hem de haftalık hareketler incelendiğinde, Euro/TL'nin son dönemde belirli düzeylerde dalgalandığı görülüyor.

Euro/TL için destek seviyesi 55,71 TL, direnç seviyesi ise 56,37 TL olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcılar için bu seviyelerin takibi önemli; zira fiyatların bu seviyenin etrafında nasıl hareket edeceği, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Ayrıca EUR/USD paritesinin 1,1466 seviyesinde yatay seyirde kalması, Euro/TL üzerinde sınırlı yükseliş potansiyelini destekliyor.

Güncel Euro Kuru

17 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,91 TL 55,98 TL %0,21


Güncel Döviz Kurları

17 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,66 TL 48,69 TL %0,05
İngiliz Sterlini 65,27 TL 65,30 TL %0,32
İsviçre Frangı 58,96 TL 59,01 TL %0,15
Kanada Doları 34,78 TL 34,81 TL %0,04
Avustralya Doları 34,58 TL 34,61 TL %0,33
Çin Yuanı 7,25 TL 7,26 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,06
İsveç Kronu 4,94 TL 4,95 TL %0,29


Öne Çıkan Pariteler

17 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1466 %0,01
GBP/USD 1,3381 %0,00
USD/JPY 155,71 %-0,36
USD/CHF 0,8252 %-0,08


Son 7 günlük Euro/TL kur değişimi verilerini görselleştirerek takip edebilirsiniz.

17 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, destek ve direnç noktalarının arasında işlem görmekte. 55,71 TL desteği önemli bir seviyeyi ifade ederken, 56,37 TL direnci ise yüklü satış baskısını gösterebilir. Piyasalardaki genel seyir ve EUR/USD paritesindeki hareketlilik, Euro/TL üzerindeki potansiyel etkiler açısından dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,91 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.910 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1466 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

17 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 2

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