17 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,91 TL, satış kuru ise 55,98 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL'de günlük değişim yüzde 0,21 olarak kaydedildi. 1.000 euroyu TL’ye çeviren bir yatırımcı 55.910 TL, 5.000 euroyu TL’ye çeviren ise 279.550 TL elde edecek. Son bir haftada Euro/TL 56,44 TL'den 55,98 TL'ye geriledi. Böylece 1 euronun TL değeri -0,46 TL değişim gösterdi ve yüzde değişim -0,82 olarak hesaplandı.
Son 7 gündeki Euro/TL hareketlerine bakıldığında, 9 Eylül'de 56,44 TL olan kur, 10 Eylül’de 56,49 TL, 11 Eylül’de 56,32 TL, 14 Eylül’de 56,20 TL, 15 Eylül’de 56,19 TL, 16 Eylül’de 55,83 TL ve 17 Eylül’de 55,98 TL olarak işlem gördü. Bu veriler ışığında hem günlük hem de haftalık hareketler incelendiğinde, Euro/TL'nin son dönemde belirli düzeylerde dalgalandığı görülüyor.
Euro/TL için destek seviyesi 55,71 TL, direnç seviyesi ise 56,37 TL olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcılar için bu seviyelerin takibi önemli; zira fiyatların bu seviyenin etrafında nasıl hareket edeceği, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Ayrıca EUR/USD paritesinin 1,1466 seviyesinde yatay seyirde kalması, Euro/TL üzerinde sınırlı yükseliş potansiyelini destekliyor.
17 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,91 TL
|55,98 TL
|%0,21
17 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,66 TL
|48,69 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|65,27 TL
|65,30 TL
|%0,32
|İsviçre Frangı
|58,96 TL
|59,01 TL
|%0,15
|Kanada Doları
|34,78 TL
|34,81 TL
|%0,04
|Avustralya Doları
|34,58 TL
|34,61 TL
|%0,33
|Çin Yuanı
|7,25 TL
|7,26 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,06
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,95 TL
|%0,29
17 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1466
|%0,01
|GBP/USD
|1,3381
|%0,00
|USD/JPY
|155,71
|%-0,36
|USD/CHF
|0,8252
|%-0,08
Son 7 günlük Euro/TL kur değişimi verilerini görselleştirerek takip edebilirsiniz.
Mevcut Euro/TL seviyesi, destek ve direnç noktalarının arasında işlem görmekte. 55,71 TL desteği önemli bir seviyeyi ifade ederken, 56,37 TL direnci ise yüklü satış baskısını gösterebilir. Piyasalardaki genel seyir ve EUR/USD paritesindeki hareketlilik, Euro/TL üzerindeki potansiyel etkiler açısından dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasa 55,91 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.910 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1466 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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