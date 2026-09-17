Üretici taleplere yetişemedi! Kilogramı 1.500 TL’den yok sattı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde zengin çiçek florasına sahip yaylalarda bal hasadı tamamlandı. İklim değişikliğinin etkisiyle rekoltenin düşük kaldığı bölgede üretilen organik bal, kilogramı bin 500 liradan alıcı buldu.

Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Kırtekeler mezrasında arıcılık yapan Necmettin Kırteke, 150 kovanla sürdürdüğü üretimde sezonu tamamladıklarını belirtti. Bölgenin serin ikliminin yanı sıra kekik, keven, sütleğen ve kocabaş dikeni gibi bitkilerden oluşan zengin florasının bala kendine özgü aroma ve kırmızı renk kazandırdığını ifade eden Kırteke, bu yıl iklim değişikliğine bağlı olarak rekoltenin düşük gerçekleştiğini söyledi.

500 KİLOGRAM BALIN TAMAMI SATILDI

Sezon boyunca yaklaşık 500 kilogram bal elde ettiklerini belirten Kırteke, ürettikleri balın tamamının kısa sürede satıldığını ve talepleri karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Kırteke, “Akçadağ Doğanlar Kırtekeler mezrasında arıcılık yapıyorum. 150 kovan arım var. Bu sene mahsulümüz çok yüksek değil ama şükürler olsun taleplere yetişemiyoruz. Kilogramını bin 500 liradan verdiğimiz ballarımız kısa sürede tükendi. Elimde şu an hiç bal kalmadı vatandaşlar telefonla arayıp istemeye devam ediyor” dedi.

ŞEKER VE KATKI MADDESİ KULLANILMADAN ÜRETİLİYOR

Arılara üretim sürecinde şerbet ya da şeker verilmediğini belirten Kırteke, balın tamamen doğal yöntemlerle elde edildiğini söyledi. Arıların doğal ortamda kekik, keven, sütleğen ve kocabaş dikeni gibi bitkilerden yararlandığını aktaran üretici, bu şekilde organik bal elde ettiklerini kaydetti.

Kırteke, bala herhangi bir katkı maddesi veya şeker eklenmemesi nedeniyle özellikle şeker hastaları ile doktorlardan yoğun talep geldiğini belirterek, “Buranın balını Türkiye genelinde kolay kolay hiçbir yerin balı tutmaz balımız Kaçkar balı ile yarışabilir. Verim az olsa da kalitesi ve aroması oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK REKOLTE TALEBİ KARŞILAMAYA YETMEDİ

Bu yıl üretimin düşük kalması nedeniyle kendilerine ulaşan tüm talepleri karşılayamadıklarını belirten Kırteke, ilerleyen dönemde kovan sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Üretici, mevcut balın tamamının tükenmesine rağmen vatandaşlardan telefonla yeni talepler gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır