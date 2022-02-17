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17 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 17 Şubat 2022 Perşembe

17.02.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Şubat Dolar kuru haftanın dördüncü gününde de yatırımcılar, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ya da ellerindeki Dolar ve Euro'ları bozdurmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Dün sabah saatlerinde dolar/TL, 13,63'ten euro/TL de 15,49 TL'den işlem görüyordu. Peki 17 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Şubat 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

17 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 17 Şubat 2022 Perşembe

17 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum dolar alım satımı yapacak vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Şubat ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından yapacağı açıklama ile duyuracak. Gözler Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi. Öte yandan vatandaşlar 17 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 17 Şubat Perşembe Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

17 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, haftanın üçüncü günü 13,60 seviyesinde seyrederken euro/TL 15,43 civarında işlem görmüştü. 1 7Şubat Perşembe günü dolar ve euro'da son durum piyasaların açılmasının ardından belli olacak. Haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EURO NE KADAR?

Haftanın üçüncü günü Euro alış fiyatı 15,4283 TL, satış fiyatı ise 15,4539 TL oldu.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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