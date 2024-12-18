18 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 18 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

18 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.017 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.0131 liradan, satış fiyatı ise 35.0211 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.8054 TL'den yapan euro şu anda 36.7982 TL alış ve 36.8127 TL satış fiyatına sahip.