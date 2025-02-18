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18 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
18.02.2025 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 18 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

18 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 18 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

18 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.2557 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.2517 liradan, satış fiyatı ise 36.2598 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9484 TL'den yapan euro şu anda 37.9393 TL alış ve 37.9577 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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