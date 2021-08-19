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19 Ağustos 2021 Perşembe dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

19.08.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları Türk yatırımcılar tarafından en çok araştırılan dövizler arasında yer alıyor. Doları euro ve sterlin izliyor. Hafta başladığından beri değer kaybeden dolar, geçtiğimiz günü yükseliş ile kapatmıştı. Geçtiğimiz gün euro ve sterlinde de yükseliş görülmüştü. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Pandeminin başından beri en çok araştırılan dövizlerden biri olan dolar haftanın başlangıcı olan pazartesi gününe 8,51 TL'den başladı. Hafta içinde 8,38 TL'ye iğne atan dolar geçtiğimiz günü yükseliş ile kapattı. Dolardaki yükselişi euro ve sterlin de izledi. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,51 TL'den başlayan dolar pazartesi ve salı gününü değer kaybederek kapattı. Hafta içerisinde 8,38 TL'ye iğne atan dolar bugün yaklaşık yüzde 0,24 yüseldi ve 8,48 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro haftaya 10,02 liradan başladı. Hafta içi boyunca yaklaşık yüzde 1 düşen ve 9,83 liraya iğne atan euro 9,91 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Haftaya 11,71 TL'den başlayan sterlin bugün yaklaşık yüzde 0,07 değer kazanarak 11,63 TL'den işlem görüyor.


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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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