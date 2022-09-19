19 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro dolar kaç TL? 19 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro ne kadar?

Haftanın birinci günü olan 19 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Peki, Dolar bugün kaç TL?

19 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 18,2656 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2594 TL ve güncel satış fiyatı 18,2719 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 19 Eylül Pazartesi günü 18,2820 TL alış fiyatından, 18,2913 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,05'lik düşüşle yapan euro 18,2594 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2426 TL alış fiyatından, 18,2754 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 19 Eylül 2022 Pazartesi günü 18,3072 TL alış, 18,3516 TL satış fiyatından işlem görüyor.

