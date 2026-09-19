19 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

19 Eylül 2026 tarihinde Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 56,11 TL, alış fiyatı ise 56,00 TL olarak işlem görmektedir. Günlük değişim ise %-0,08 düzeyinde gerçekleşmiştir. EUR/USD paritesinde ise 1,1486 seviyesinde ve günlük değişim %0,09’dur. Bu gelişmeler ışığında, Euro/TL'deki bu hafif gerileme, genel piyasa tarafındaki yatay seyir ile bağlantılı görünmektedir.

Elinizdeki euroyu TL'ye dönüştürmek istiyorsanız, 1.000 euro için 56.000 TL, 5.000 euro için ise 280.000 TL alabileceğinizi belirtelim. Son 7 gün içerisinde Euro/TL'nin başlangıç değeri 56,49 TL, bugünkü değer ise 56,11 TL olmuştur. Bu süreçte 1 euro 0,38 TL değer kaybetmiş, bu da %0,67’lik bir kayba işaret etmektedir; 1.000 euronun TL karşılığında ise -380,00 TL’lik bir değişim gözlemlenmektir.

Son 7 günlük Euro/TL serisi incelendiğinde, 10 Eylül'den 18 Eylül'e kadar fiyatların aşağıdaki gibi değiştiği görülmektedir:

2026-09-10: 56,49 TL

2026-09-11: 56,32 TL

2026-09-14: 56,20 TL

2026-09-15: 56,19 TL

2026-09-16: 55,83 TL

2026-09-17: 56,10 TL

2026-09-18: 56,11 TL

Euro/TL için güncel olmakla birlikte, takip edilmesi gereken teknik seviyelerden destek 55,80 TL ve direnç 56,46 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Euro Kuru

19 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,00 TL 56,11 TL %-0,08





Güncel Döviz Kurları

19 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,75 TL 48,79 TL %0,08 İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,43 TL %0,11 İsviçre Frangı 59,30 TL 59,37 TL %0,40 Kanada Doları 34,86 TL 34,90 TL %0,15 Avustralya Doları 34,72 TL 34,76 TL %0,25 Çin Yuanı 7,28 TL 7,29 TL %0,21 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,50 İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,03





Öne Çıkan Pariteler

19 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1486 %0,09 GBP/USD 1,3394 %0,27 USD/JPY 156,87 %0,58 USD/CHF 0,8219 %-0,33





Son 7 günlük Euro/TL serisi grafik olarak takip edilebilir; bu, yatırımcılar için daha net bir piyasa görünümü sağlayacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, belirlenen destek ve direnç seviyeleri içerisinde işlem görmektedir. 55,80 TL destek ve 56,46 TL direnç olarak izlenmelidir. EUR/USD paritesindeki yatay seyir, Euro/TL üzerindeki etkiyi etkileyebilir; bu nedenle gelişmeler dikkatle takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular