19 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

19 Eylül 2026 tarihinde Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 56,11 TL, alış fiyatı ise 56,00 TL olarak işlem görmektedir. Günlük değişim ise %-0,08 düzeyinde gerçekleşmiştir. EUR/USD paritesinde ise 1,1486 seviyesinde ve günlük değişim %0,09’dur. Bu gelişmeler ışığında, Euro/TL'deki bu hafif gerileme, genel piyasa tarafındaki yatay seyir ile bağlantılı görünmektedir.
Elinizdeki euroyu TL'ye dönüştürmek istiyorsanız, 1.000 euro için 56.000 TL, 5.000 euro için ise 280.000 TL alabileceğinizi belirtelim. Son 7 gün içerisinde Euro/TL'nin başlangıç değeri 56,49 TL, bugünkü değer ise 56,11 TL olmuştur. Bu süreçte 1 euro 0,38 TL değer kaybetmiş, bu da %0,67’lik bir kayba işaret etmektedir; 1.000 euronun TL karşılığında ise -380,00 TL’lik bir değişim gözlemlenmektir.
Son 7 günlük Euro/TL serisi incelendiğinde, 10 Eylül'den 18 Eylül'e kadar fiyatların aşağıdaki gibi değiştiği görülmektedir:
Euro/TL için güncel olmakla birlikte, takip edilmesi gereken teknik seviyelerden destek 55,80 TL ve direnç 56,46 TL olarak belirlenmiştir.
19 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,00 TL
|56,11 TL
|%-0,08
19 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,75 TL
|48,79 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|65,31 TL
|65,43 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|59,30 TL
|59,37 TL
|%0,40
|Kanada Doları
|34,86 TL
|34,90 TL
|%0,15
|Avustralya Doları
|34,72 TL
|34,76 TL
|%0,25
|Çin Yuanı
|7,28 TL
|7,29 TL
|%0,21
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,50
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,97 TL
|%0,03
19 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1486
|%0,09
|GBP/USD
|1,3394
|%0,27
|USD/JPY
|156,87
|%0,58
|USD/CHF
|0,8219
|%-0,33
Son 7 günlük Euro/TL serisi grafik olarak takip edilebilir; bu, yatırımcılar için daha net bir piyasa görünümü sağlayacaktır.
Mevcut Euro/TL fiyatı, belirlenen destek ve direnç seviyeleri içerisinde işlem görmektedir. 55,80 TL destek ve 56,46 TL direnç olarak izlenmelidir. EUR/USD paritesindeki yatay seyir, Euro/TL üzerindeki etkiyi etkileyebilir; bu nedenle gelişmeler dikkatle takip edilmelidir.
Serbest piyasa 56,00 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.000 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1486 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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