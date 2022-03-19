19 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 917,19 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.510 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 19 Mart 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

19 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

19 Mart Cumartesi günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 917,19 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 913,78 lira satış fiyatı 914,06 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.019,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.921,00 TL satış fiyatı 6.004,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.020,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.970,00 TL alış ve 3.013,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.510,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Mart itibariyle 1.481,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.505,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

