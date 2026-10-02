2 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,15 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim %0,11 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz hafta, Dolar/TL'deki yükselişin devam ettiği görülüyor. 7 gün önce 48,87 TL olan kur, bugün 49,15 TL'ye ulaşarak 0,28 TL'lik bir artış göstermiştir. Bu, yaklaşık %0,57'lik bir değişim anlamına geliyor.
Bir önceki gün 49,09 TL seviyesinden işlem gören Dolar/TL, dün itibarıyla 49,15 TL seviyesine yükselmiştir. Bu değişim, elindeki 1.000 doları TL'ye çevirmek isteyen yatırımcılar için 49.130 TL, 5.000 doları çevirmek isteyenler için ise 245.650 TL karşılığına denk gelmektedir.
Analiz ettiğimiz 7 günlük döviz verilerine baktığımızda, Dolar/TL’nin son durumu ve değişim oranları şu şekildedir:
Bu serinin başlangıç ve bitiş değerleri arasında hafta içinde 0,28 TL'lik bir artış yaşandığı ve toplamda 280,00 TL değerinde bir değişim olduğu dikkat çekmektedir.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,96 TL, direnç ise 49,24 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat 49,15 TL olduğundan, destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların alım-satım kararları açısından önem arz etmektedir.
02 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,13 TL
|49,15 TL
|%0,11
02 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,26 TL
|55,36 TL
|%-0,03
|İngiliz Sterlini
|64,86 TL
|65,05 TL
|%0,13
|İsviçre Frangı
|59,22 TL
|59,26 TL
|%0,29
|Kanada Doları
|34,55 TL
|34,57 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,06 TL
|34,09 TL
|%0,14
|Çin Yuanı
|7,33 TL
|7,33 TL
|%0,22
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,22
|İsveç Kronu
|4,90 TL
|4,90 TL
|%0,28
02 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1247
|%0,03
|GBP/USD
|1,3207
|%0,08
|USD/JPY
|157,80
|%-0,17
|USD/CHF
|0,8295
|%-0,18
Grafik, 7 günlük Dolar/TL kur değişimlerini daha iyi analiz etme fırsatı sunuyor.
Dolar/TL şu an 49,15 TL seviyesinde işlem görmekte olup, 48,96 TL destek seviyesi ve 49,24 TL direnç seviyesi ile çevrelenmiştir. Bu seviyeler, piyasa hareketliliği açısından izlenmesi gereken önemli noktalar. Küresel piyasa etkenleri güne olumlu yansısa da, dikkatli piyasa takibi ve strateji geliştirmek gereken bir süreç devam ediyor.
Serbest piyasadaki güncel 49,13 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.130 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,11 oranında değişim kaydetmiştir.
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