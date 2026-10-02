2 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,15 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim %0,11 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz hafta, Dolar/TL'deki yükselişin devam ettiği görülüyor. 7 gün önce 48,87 TL olan kur, bugün 49,15 TL'ye ulaşarak 0,28 TL'lik bir artış göstermiştir. Bu, yaklaşık %0,57'lik bir değişim anlamına geliyor.

Bir önceki gün 49,09 TL seviyesinden işlem gören Dolar/TL, dün itibarıyla 49,15 TL seviyesine yükselmiştir. Bu değişim, elindeki 1.000 doları TL'ye çevirmek isteyen yatırımcılar için 49.130 TL, 5.000 doları çevirmek isteyenler için ise 245.650 TL karşılığına denk gelmektedir.

Analiz ettiğimiz 7 günlük döviz verilerine baktığımızda, Dolar/TL’nin son durumu ve değişim oranları şu şekildedir:

2026-09-24: 48,87 TL

2026-09-25: 48,93 TL

2026-09-28: 48,97 TL

2026-09-29: 48,99 TL

2026-09-30: 49,01 TL

2026-10-01: 49,09 TL

2026-10-02: 49,15 TL

Bu serinin başlangıç ve bitiş değerleri arasında hafta içinde 0,28 TL'lik bir artış yaşandığı ve toplamda 280,00 TL değerinde bir değişim olduğu dikkat çekmektedir.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,96 TL, direnç ise 49,24 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat 49,15 TL olduğundan, destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların alım-satım kararları açısından önem arz etmektedir.

Güncel Dolar Kuru

02 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,13 TL 49,15 TL %0,11





Güncel Döviz Kurları

02 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,26 TL 55,36 TL %-0,03 İngiliz Sterlini 64,86 TL 65,05 TL %0,13 İsviçre Frangı 59,22 TL 59,26 TL %0,29 Kanada Doları 34,55 TL 34,57 TL %0,14 Avustralya Doları 34,06 TL 34,09 TL %0,14 Çin Yuanı 7,33 TL 7,33 TL %0,22 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,22 İsveç Kronu 4,90 TL 4,90 TL %0,28





Öne Çıkan Pariteler

02 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1247 %0,03 GBP/USD 1,3207 %0,08 USD/JPY 157,80 %-0,17 USD/CHF 0,8295 %-0,18





Grafik, 7 günlük Dolar/TL kur değişimlerini daha iyi analiz etme fırsatı sunuyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 49,15 TL seviyesinde işlem görmekte olup, 48,96 TL destek seviyesi ve 49,24 TL direnç seviyesi ile çevrelenmiştir. Bu seviyeler, piyasa hareketliliği açısından izlenmesi gereken önemli noktalar. Küresel piyasa etkenleri güne olumlu yansısa da, dikkatli piyasa takibi ve strateji geliştirmek gereken bir süreç devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular