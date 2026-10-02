FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

2 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,15 TL'den işlem görmeye devam ediyor ve günlük değişim %0,11 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz hafta 48,87 TL olan kur, 0,28 TL'lik artışla 49,15 TL seviyesine ulaştı.

2 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,15 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim %0,11 olarak kaydedilmiştir. Geçtiğimiz hafta, Dolar/TL'deki yükselişin devam ettiği görülüyor. 7 gün önce 48,87 TL olan kur, bugün 49,15 TL'ye ulaşarak 0,28 TL'lik bir artış göstermiştir. Bu, yaklaşık %0,57'lik bir değişim anlamına geliyor.

Bir önceki gün 49,09 TL seviyesinden işlem gören Dolar/TL, dün itibarıyla 49,15 TL seviyesine yükselmiştir. Bu değişim, elindeki 1.000 doları TL'ye çevirmek isteyen yatırımcılar için 49.130 TL, 5.000 doları çevirmek isteyenler için ise 245.650 TL karşılığına denk gelmektedir.

Analiz ettiğimiz 7 günlük döviz verilerine baktığımızda, Dolar/TL’nin son durumu ve değişim oranları şu şekildedir:

  • 2026-09-24: 48,87 TL
  • 2026-09-25: 48,93 TL
  • 2026-09-28: 48,97 TL
  • 2026-09-29: 48,99 TL
  • 2026-09-30: 49,01 TL
  • 2026-10-01: 49,09 TL
  • 2026-10-02: 49,15 TL

Bu serinin başlangıç ve bitiş değerleri arasında hafta içinde 0,28 TL'lik bir artış yaşandığı ve toplamda 280,00 TL değerinde bir değişim olduğu dikkat çekmektedir.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,96 TL, direnç ise 49,24 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat 49,15 TL olduğundan, destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların alım-satım kararları açısından önem arz etmektedir.

Güncel Dolar Kuru

02 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,13 TL 49,15 TL %0,11


Güncel Döviz Kurları

02 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,26 TL 55,36 TL %-0,03
İngiliz Sterlini 64,86 TL 65,05 TL %0,13
İsviçre Frangı 59,22 TL 59,26 TL %0,29
Kanada Doları 34,55 TL 34,57 TL %0,14
Avustralya Doları 34,06 TL 34,09 TL %0,14
Çin Yuanı 7,33 TL 7,33 TL %0,22
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,22
İsveç Kronu 4,90 TL 4,90 TL %0,28


Öne Çıkan Pariteler

02 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1247 %0,03
GBP/USD 1,3207 %0,08
USD/JPY 157,80 %-0,17
USD/CHF 0,8295 %-0,18


Grafik, 7 günlük Dolar/TL kur değişimlerini daha iyi analiz etme fırsatı sunuyor.

“[02 Ekim 2026] Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi grafiği”

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 49,15 TL seviyesinde işlem görmekte olup, 48,96 TL destek seviyesi ve 49,24 TL direnç seviyesi ile çevrelenmiştir. Bu seviyeler, piyasa hareketliliği açısından izlenmesi gereken önemli noktalar. Küresel piyasa etkenleri güne olumlu yansısa da, dikkatli piyasa takibi ve strateji geliştirmek gereken bir süreç devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,13 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.130 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,11 oranında değişim kaydetmiştir.

2 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam sonrası indirim haberi!Akaryakıta zam sonrası indirim haberi!
Brent petrolün varili 101,69 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 101,69 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.