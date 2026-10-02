FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Başvuru yapanlar dikkat! KVKK’dan ‘sözlü cevap’ uyarısı

KVKK, kişisel verilere ilişkin başvurularda sözlü bilgilendirmenin yeterli olmadığını bildirdi. Kurum, cevapların yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi ve karşılanmayan talepler için açık gerekçe sunulması gerektiğini vurguladı.

Başvuru yapanlar dikkat! KVKK’dan ‘sözlü cevap’ uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verilere ilişkin başvurularda veri sorumlularının yükümlülüklerini hatırlattı. Kurum, telefon görüşmesi veya yüz yüze yapılan sözlü bilgilendirmenin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilmesi gereken resmi cevabın yerine geçmeyeceğini bildirdi.

KVKK, yayımladığı “İlgili Kişilerin Başvurularına Verilecek Cevabın Bildirim Usulüne İlişkin Kamuoyu Duyurusu” ile veri sorumlularının başvuruları sonuçlandırma ve ilgili kişilere cevap verme yükümlülüklerine dikkat çekti.

Başvuru yapanlar dikkat! KVKK’dan ‘sözlü cevap’ uyarısı 1

BAŞVURULAR EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILMALI

Duyuruda, Kanun kapsamında ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletebileceği belirtildi. Veri sorumlusunun ise söz konusu başvuruları en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırması gerektiği vurgulandı.

SÖZLÜ BİLGİLENDİRME RESMİ CEVABIN YERİNE GEÇMİYOR

KVKK'nın yürüttüğü incelemelerde, bazı veri sorumlularının ilgili kişilerin başvurularını yalnızca telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme veya benzeri sözlü iletişim yöntemleriyle yanıtladığının tespit edildiği aktarıldı.

Başvuru kapsamında ek bilgi alınması, konunun açıklığa kavuşturulması ya da süreç hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla ilgili kişilerle telefon veya sözlü iletişim kurulabileceği belirtildi. Ancak bu görüşmelerin, Kanun kapsamında verilmesi gereken cevabın yerine geçmeyeceği özellikle vurgulandı.

Başvuru yapanlar dikkat! KVKK’dan ‘sözlü cevap’ uyarısı 2

CEVAPLAR YAZILI VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLMELİ

Duyuruda, başvurulara verilen cevapların yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu yöntemin, ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmesi, olası şikayet ve inceleme süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve gerektiğinde yargı süreçlerinde başvuru sürecinin belgelendirilebilmesi açısından gerekli olduğu belirtildi.

KVKK, veri sorumlularının başvuruları mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde sonuçlandırması ve cevapları yazılı veya elektronik ortamda bildirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Başvuru yapanlar dikkat! KVKK’dan ‘sözlü cevap’ uyarısı 3

KARŞILANMAYAN TALEPLER İÇİN GEREKÇE ŞARTI

Veri sorumluları tarafından verilecek cevaplarda, taleplerin hangi kapsamda karşılandığının açıkça belirtilmesi gerektiğine işaret edildi. Karşılanmayan veya reddedilen talepler açısından ise açık ve anlaşılır gerekçelere yer verilmesi gerektiği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankalar tek tek açıkladı! ATM'den para çekme limitleri belli olduBankalar tek tek açıkladı! ATM'den para çekme limitleri belli oldu
İzin gününde yarım saat bile çalıştırılıyorsanız dikkat! Yargıtay'dan emsal kararİzin gününde yarım saat bile çalıştırılıyorsanız dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Anahtar Kelimeler:
KVKK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.