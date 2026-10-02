Başvuru yapanlar dikkat! KVKK’dan ‘sözlü cevap’ uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verilere ilişkin başvurularda veri sorumlularının yükümlülüklerini hatırlattı. Kurum, telefon görüşmesi veya yüz yüze yapılan sözlü bilgilendirmenin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilmesi gereken resmi cevabın yerine geçmeyeceğini bildirdi.

KVKK, yayımladığı “İlgili Kişilerin Başvurularına Verilecek Cevabın Bildirim Usulüne İlişkin Kamuoyu Duyurusu” ile veri sorumlularının başvuruları sonuçlandırma ve ilgili kişilere cevap verme yükümlülüklerine dikkat çekti.

BAŞVURULAR EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILMALI

Duyuruda, Kanun kapsamında ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletebileceği belirtildi. Veri sorumlusunun ise söz konusu başvuruları en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırması gerektiği vurgulandı.

SÖZLÜ BİLGİLENDİRME RESMİ CEVABIN YERİNE GEÇMİYOR

KVKK'nın yürüttüğü incelemelerde, bazı veri sorumlularının ilgili kişilerin başvurularını yalnızca telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme veya benzeri sözlü iletişim yöntemleriyle yanıtladığının tespit edildiği aktarıldı.

Başvuru kapsamında ek bilgi alınması, konunun açıklığa kavuşturulması ya da süreç hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla ilgili kişilerle telefon veya sözlü iletişim kurulabileceği belirtildi. Ancak bu görüşmelerin, Kanun kapsamında verilmesi gereken cevabın yerine geçmeyeceği özellikle vurgulandı.

CEVAPLAR YAZILI VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLMELİ

Duyuruda, başvurulara verilen cevapların yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu yöntemin, ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmesi, olası şikayet ve inceleme süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve gerektiğinde yargı süreçlerinde başvuru sürecinin belgelendirilebilmesi açısından gerekli olduğu belirtildi.

KVKK, veri sorumlularının başvuruları mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde sonuçlandırması ve cevapları yazılı veya elektronik ortamda bildirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

KARŞILANMAYAN TALEPLER İÇİN GEREKÇE ŞARTI

Veri sorumluları tarafından verilecek cevaplarda, taleplerin hangi kapsamda karşılandığının açıkça belirtilmesi gerektiğine işaret edildi. Karşılanmayan veya reddedilen talepler açısından ise açık ve anlaşılır gerekçelere yer verilmesi gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır