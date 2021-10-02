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2 Ekim Cumartesi 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

02.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar hareketleri, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri etkilemeye devam ediyor. Son günlerde 490 TL civarlarında seyreden gram altın, haftanın son işlem gününü 500 TL'ye ulaşarak kapattı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Düğün takısı veya yatırım amaçlı olarak altın bileziği tercih eden vatandaşlar, altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarında da belirleyici bir rol üstleniyor. İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi günü 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 274,42 TL, satış fiyatı ise 329,32 TL'ye ulaştı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 365,80 TL, satış fiyatı ise 365,87 TL olarak hafta sonuna giriş yaptı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 451,56 TL, satış fiyatı 469,02 TL olarak, güne yüzde 0,03'lük bir düşüşle başladı.

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