2 Ekim dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin fiyatları ne kadar?

Haftanın son işlem gününe 8,89 TL ile başlayan dolar 2 ekim 2021 Cumartesi gününe 8.85 TL'lik bir gerileme ile başladı. Euro da, 10.29 TL'den 10.26 TL'ye inerek, hafta sonunun ilk gününde dolar ile benzer bir düşüşle yaşadı. Peki dolar, euro, sterlin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar, güne 8.85 TL'den giriş yaparak yüzde 0,37'lik bir değer kaybetti.

EURO NE KADAR?

Hafta sonuna 10,26 TL ile başlayan euro, dolara benzer bir gerileme ile karşı karşıya kaldı.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini 11,99 TL'ye yükselerek yüzde 0,28'lik bir değer kazandı.



