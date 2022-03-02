2 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 2 Mart 2022 Çarşamba

2 Mart Çarşamba dolar kuru ve piyasalarda son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni haftaya yükselerek başlayan Dolar, dün yüzde 0.33 yükselişle günü 13.84 TL ile tamamladı. Vatandaşlar 2 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 2 Mart 2022 Çarşamba Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

2 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftaya 14 liranın üzerinde başladıktan sonra 13,80 seviyelerine çekilen dolar/TL, dün sabah saatlerinde de benzer seviyelerde seyretti. Dolar/TL 13,92; euro/TL ise 15,58 civarında işlem gördü. 2 Mart Çarşamba günü piyasalar açıldığında güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizde yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro 15,53 seviyesinde yer aldı.

Piyasalarda Rusya - Ukrayna arasındaki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar izlenirken uzmanlar, varlık fiyatlarında oynaklığın sürdüğünü ifade etti.

