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2 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 2 Mart 2022 Çarşamba

02.03.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mart 2022 Çarşamba Dolar kuru haftanın üçüncü gününde de dolar almak isteyen veya ellerindeki dövizleri bozdurmayı düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya – Ukrayna gerilimi ile ilgili gelişmelerin etkisi piyasalarda da gözlemleniyor. Peki 2 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 2 Mart 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

2 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 2 Mart 2022 Çarşamba

2 Mart Çarşamba dolar kuru ve piyasalarda son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni haftaya yükselerek başlayan Dolar, dün yüzde 0.33 yükselişle günü 13.84 TL ile tamamladı. Vatandaşlar 2 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 2 Mart 2022 Çarşamba Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

2 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftaya 14 liranın üzerinde başladıktan sonra 13,80 seviyelerine çekilen dolar/TL, dün sabah saatlerinde de benzer seviyelerde seyretti. Dolar/TL 13,92; euro/TL ise 15,58 civarında işlem gördü. 2 Mart Çarşamba günü piyasalar açıldığında güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizde yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro 15,53 seviyesinde yer aldı.

Piyasalarda Rusya - Ukrayna arasındaki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar izlenirken uzmanlar, varlık fiyatlarında oynaklığın sürdüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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