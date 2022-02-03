2 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

3 Şubat Perşembe günü haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 3 Şubat'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

3 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

3 Şubat günü haftanın üçüncü ününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 706,94 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 2 Şubat 2022 itibariyle 703,87 TL alış ve 709,18 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 562,54 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 568,20 TL alış ve 568,33 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 512,10 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,19 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 422,85 TL alış ve 511,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.