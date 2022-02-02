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2 Şubat Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

02.02.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Şubat Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 774 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Önceki hafta Fed'in faiz kararı sonrası altında önemli bir düşüş yaşanmıştı. Peki 2 Şubat gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 2 Şubat 2022 altın fiyatları...

2 Şubat Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 774,93 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.281 liradan işlem görmekteydi. Resmi Gazete'de geçtiğimiz aylarda yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 2 Şubat Çarşamba günü altın fiyatları...

2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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2 Şubat Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 774,93 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 774,00 lira satış fiyatı 774,12 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.103,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.016,00 TL satış fiyatı 5.092,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.561,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.520,00 TL alış ve 2.557,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.281,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Şubat itibariyle 1.256,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.278,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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