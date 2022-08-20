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20 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ağustos 2022 Cumartesi tarihinde, yani haftanın beşinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 948,33 TL'den yapmıştı. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

20 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20 Ağustos Cumartesi günü, yani haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Ağustos 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

20 AĞUSTOS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

20 Ağustos günü haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 948,33 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 20 Ağustos 2022 itibariyle 934,35 TL alış ve 943,72 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 745,72 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 741,48 TL alış ve 741,92 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 677,80 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,38 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 562,89 TL alış ve 675,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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