20 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Aralık Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 20 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.1538 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.1492 liradan, satış fiyatı ise 35.1586 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.4102 TL'den yapan euro şu anda 36.3986 TL alış ve 36.4219 TL satış fiyatına sahip.