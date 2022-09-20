20 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Eylül Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 20 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.2973 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.29 liradan, satış fiyatı ise 18.3048 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3688 TL'den yapan euro şu anda 18.3615 TL alış ve 18.3762 TL satış fiyatına sahip.

