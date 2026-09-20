20 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

20 Eylül 2026 itibarıyla Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,75 TL, satış fiyatı ise 48,79 TL olarak belirlenmiştir. Dolar, gün içerisinde %0,08 oranında bir değişim göstermiştir. 1.000 doların TL karşılığı 48.750 TL, 5.000 dolar ise 243.750 TL olarak hesaplanmaktadır.
Son 7 gün içerisinde Dolar/TL 7 gün önce 48,53 TL seviyesindeyken, bugün 48,79 TL'ye yükselmiştir. Bu süreçte 1 doların TL bazındaki değişimi 0,26 TL olurken, yüzde değişim %0,54 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 1.000 doların TL karşılığında 260,00 TL’lik bir artış yaşanmıştır.
Günlük seyrin yanı sıra takip edilmesi gereken teknik seviyelere baktığımızda, Dolar/TL için destek seviyesi 48,62 TL olarak belirlenmişken, direnç seviyesi ise 48,88 TL’dir. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli referans noktaları oluşturmakta ve piyasalardaki olası hareketleri takip etmekte yardımcı olmaktadır.
20 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,75 TL
|48,79 TL
|%0,08
20 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,00 TL
|56,11 TL
|%-0,08
|İngiliz Sterlini
|65,31 TL
|65,43 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|59,30 TL
|59,37 TL
|%0,40
|Kanada Doları
|34,86 TL
|34,90 TL
|%0,15
|Avustralya Doları
|34,72 TL
|34,76 TL
|%0,25
|Çin Yuanı
|7,28 TL
|7,29 TL
|%0,21
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,50
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,97 TL
|%0,03
20 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1486
|%0,09
|GBP/USD
|1,3394
|%0,27
|USD/JPY
|156,87
|%0,58
|USD/CHF
|0,8219
|%-0,33
Döviz ve parite verilerini içeren tablolar, kullanıcıların döviz kurlarındaki genel durumu hızlıca incelemelerine olanak tanıyacaktır. Böylelikle, Dolar/TL'nin yanı sıra diğer dövizlerin de serbest piyasalardaki güncel durumu ortaya konmuş olacaktır.
Dolar/TL'nin mevcut değeri, destek seviyesi olan 48,62 TL'nin üzerinde kalmaya devam etmekte ve bu durum, yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşündürmektedir. Direnç seviyesi olan 48,88 TL ise dikkat edilmesi gereken bir nokta olup, bu seviyenin aşılması durumunda yeni fiyatlamaların oluşabileceği öngörülmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 48,75 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.750 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum