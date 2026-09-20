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20 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar, son 7 günde 48,53 TL'den 48,79 TL'ye yükselerek %0,54'lük bir artış gösterdi.

20 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

20 Eylül 2026 itibarıyla Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,75 TL, satış fiyatı ise 48,79 TL olarak belirlenmiştir. Dolar, gün içerisinde %0,08 oranında bir değişim göstermiştir. 1.000 doların TL karşılığı 48.750 TL, 5.000 dolar ise 243.750 TL olarak hesaplanmaktadır.

Son 7 gün içerisinde Dolar/TL 7 gün önce 48,53 TL seviyesindeyken, bugün 48,79 TL'ye yükselmiştir. Bu süreçte 1 doların TL bazındaki değişimi 0,26 TL olurken, yüzde değişim %0,54 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 1.000 doların TL karşılığında 260,00 TL’lik bir artış yaşanmıştır.

Günlük seyrin yanı sıra takip edilmesi gereken teknik seviyelere baktığımızda, Dolar/TL için destek seviyesi 48,62 TL olarak belirlenmişken, direnç seviyesi ise 48,88 TL’dir. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli referans noktaları oluşturmakta ve piyasalardaki olası hareketleri takip etmekte yardımcı olmaktadır.

Güncel Dolar Kuru

20 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,75 TL 48,79 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

20 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,00 TL 56,11 TL %-0,08
İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,43 TL %0,11
İsviçre Frangı 59,30 TL 59,37 TL %0,40
Kanada Doları 34,86 TL 34,90 TL %0,15
Avustralya Doları 34,72 TL 34,76 TL %0,25
Çin Yuanı 7,28 TL 7,29 TL %0,21
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,50
İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,03


Öne Çıkan Pariteler

20 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1486 %0,09
GBP/USD 1,3394 %0,27
USD/JPY 156,87 %0,58
USD/CHF 0,8219 %-0,33


Döviz ve parite verilerini içeren tablolar, kullanıcıların döviz kurlarındaki genel durumu hızlıca incelemelerine olanak tanıyacaktır. Böylelikle, Dolar/TL'nin yanı sıra diğer dövizlerin de serbest piyasalardaki güncel durumu ortaya konmuş olacaktır.

20 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut değeri, destek seviyesi olan 48,62 TL'nin üzerinde kalmaya devam etmekte ve bu durum, yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşündürmektedir. Direnç seviyesi olan 48,88 TL ise dikkat edilmesi gereken bir nokta olup, bu seviyenin aşılması durumunda yeni fiyatlamaların oluşabileceği öngörülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,75 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.750 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.

20 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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