20 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

20 Eylül 2026 itibarıyla Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,75 TL, satış fiyatı ise 48,79 TL olarak belirlenmiştir. Dolar, gün içerisinde %0,08 oranında bir değişim göstermiştir. 1.000 doların TL karşılığı 48.750 TL, 5.000 dolar ise 243.750 TL olarak hesaplanmaktadır.

Son 7 gün içerisinde Dolar/TL 7 gün önce 48,53 TL seviyesindeyken, bugün 48,79 TL'ye yükselmiştir. Bu süreçte 1 doların TL bazındaki değişimi 0,26 TL olurken, yüzde değişim %0,54 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 1.000 doların TL karşılığında 260,00 TL’lik bir artış yaşanmıştır.

Günlük seyrin yanı sıra takip edilmesi gereken teknik seviyelere baktığımızda, Dolar/TL için destek seviyesi 48,62 TL olarak belirlenmişken, direnç seviyesi ise 48,88 TL’dir. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli referans noktaları oluşturmakta ve piyasalardaki olası hareketleri takip etmekte yardımcı olmaktadır.

Güncel Dolar Kuru

20 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,75 TL 48,79 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

20 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,00 TL 56,11 TL %-0,08 İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,43 TL %0,11 İsviçre Frangı 59,30 TL 59,37 TL %0,40 Kanada Doları 34,86 TL 34,90 TL %0,15 Avustralya Doları 34,72 TL 34,76 TL %0,25 Çin Yuanı 7,28 TL 7,29 TL %0,21 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,50 İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,03





Öne Çıkan Pariteler

20 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1486 %0,09 GBP/USD 1,3394 %0,27 USD/JPY 156,87 %0,58 USD/CHF 0,8219 %-0,33





Döviz ve parite verilerini içeren tablolar, kullanıcıların döviz kurlarındaki genel durumu hızlıca incelemelerine olanak tanıyacaktır. Böylelikle, Dolar/TL'nin yanı sıra diğer dövizlerin de serbest piyasalardaki güncel durumu ortaya konmuş olacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut değeri, destek seviyesi olan 48,62 TL'nin üzerinde kalmaya devam etmekte ve bu durum, yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşündürmektedir. Direnç seviyesi olan 48,88 TL ise dikkat edilmesi gereken bir nokta olup, bu seviyenin aşılması durumunda yeni fiyatlamaların oluşabileceği öngörülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular