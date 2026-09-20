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Sosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecek

Sosyal yardım alan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemede yeni dönem başlıyor. Kimileri işe, kimileri eğitime yönlendirilecek, belirli bir şartın yerine getirilmemesi halinde ise yardım ödemeleriyle ilgili yeni bir süreç işletilecek.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecek
Aleyna Türkmen

Sosyal yardım alan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Çalışabilecek durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları için istihdam odaklı yeni bir sistem uygulanacak. Buna göre belirli şartları taşıyan kişiler İŞKUR’un takibine alınırken, uygun görülenler işe veya mesleki eğitim programlarına yönlendirilecek.

Kanal D’de yer alan habere göre, sosyal yardım alan kişiler için uygulanacak yeni sistemin ayrıntılarını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Canan Erdoğan değerlendirdi. Erdoğan, sistemin özellikle çalışabilecek durumda olan sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılmasını hedeflediğini belirtti.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecek 1

SOSYAL YARDIMDAN YARARLANANLARIN KAPSAMI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Canan Erdoğan, sosyal yardım programlarından yararlanan kesimin kapsamını şöyle açıkladı:

“İhtiyaç sahibi ve düşük gelirli olan aileler. İhtiyaç sahibi olan yaşlılar. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi bireyler.”

Devletin farklı sosyal yardım programlarından yararlananların sayısına da değinen Erdoğan, “Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlandı. Bunun da yaklaşık 15 milyon kişiye tekabül ettiği ifade ediliyor.” dedi.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecek 2

18-55 YAŞ ARASINDAKİLER İŞKUR TAKİBİNE ALINACAK

Yeni sistemde çalışabilecek durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları için farklı bir süreç işletilecek. Buna göre 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış, çalışabilir durumda bulunan kişiler otomatik olarak İŞKUR'a bildirilecek.

Bu kişilerin 20 gün içerisinde İŞKUR'a çağrılması planlanıyor. Kendilerine uygun bir iş bulunması halinde istihdama yönlendirilecekler. Meslek edinmeleri gerektiği değerlendirilen kişiler ise eğitim programlarına katılacak.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecek 3

İŞ TEKLİFİNİ ÜÇ KEZ REDDEDENİN YARDIMI KESİLECEK

Sistemde yönlendirmelerin kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırım da dikkat çekiyor. Doç. Dr. Canan Erdoğan, bu sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu kişiler kendisine yapılan yönlendirmeyi kabul etmez ya da kendilerine yine yapılan iş tekliflerini kabul etmezlerse ve bu durum üç kez üst üste tekrar edilirse sosyal yardımlar artık yapılmayacak.”

Düzenlemenin çerçevesi Orta Vadeli Program'da da yer alırken, sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecek 4

AMAÇ İSTİHDAMA KAZANDIRMAK

Yeni uygulamanın temel amacını da değerlendiren Erdoğan, çalışabilecek durumda olduğu halde sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin iş gücü piyasasına dahil edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Erdoğan, “Burada amaçlanan çalışabilir durumda olup da sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin mümkün olduğunca istihdama kazandırılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Sosyal Yardım istihdam destek ödemeleri
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