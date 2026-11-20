Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,56 TL, satış kuru ise 55,59 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,08 artış gösterdi. Bugün Euro ne kadar sorusunun cevabı, alış kuru üzerinden hesaplandığında 1.000 euro için 55.560 TL, 5.000 euro için ise 277.800 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Euro/TL paritesi, 7 gün önce 55,69 TL seviyesinde işlem görmekteydi. Bugün itibarıyla Euro/TL'deki seviye 55,59 TL olarak güncellenmiş durumda. Bu süre zarfında bir euro, TL bazında -0,10 TL değer kaybederken, bu durum yüzde olarak ise %-0,18’lik bir azalma ile sonuçlandı. 1.000 euro, bu süreçte -100,00 TL değer kaybetti.

Son 7 gün içerisindeki Euro/TL seyrine bakıldığında; 12 Kasım 2026'da 55,69 TL olan kur, 13 Kasım’da 55,56 TL'ye geriledi. Ardından 16 ve 17 Kasım’da sırasıyla 55,45 TL ve 55,53 TL’ye yükseldi. 18 Kasım'da ise yeniden 55,40 TL seviyesine gerileyen Euro/TL, 19 Kasım’da 55,53 TL’ye çıkarak bu hareketteki dalgalanmayı sürdürdü ve bugün 55,59 TL’ye ulaştı.

Destek seviyesinin 55,43 TL, direnç seviyesinin ise 55,72 TL olarak belirlendiği Euro/TL paritesi için bu seviyelerin takip edilmesi önem arz etmekte.

Güncel Euro Kuru

20 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,56 TL 55,59 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

20 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,57 TL 50,58 TL %0,23 İngiliz Sterlini 66,34 TL 66,35 TL %0,11 İsviçre Frangı 60,03 TL 60,07 TL %0,42 Kanada Doları 35,30 TL 35,32 TL %0,38 Avustralya Doları 33,72 TL 33,73 TL %0,32 Çin Yuanı 7,58 TL 7,58 TL %0,55 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,54 İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,37





Öne Çıkan Pariteler

20 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0978 %0,02 GBP/USD 1,3106 %0,05 USD/JPY 159,16 %-0,32 USD/CHF 0,8422 %-0,19





Son 7 günlük Euro/TL hareketlerini daha iyi anlamak için sunulan grafikteki değişimlere göz atmak, yatırımcılar için faydalı olacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL paritesi mevcut fiyatı 55,59 TL seviyesinde işlem görmekte ve destek noktası olan 55,43 TL’nin üstünde kalması, piyasada yaşanacak olası dalgalanmalar açısından önemlidir. Ayrıca, direnç seviyesi 55,72 TL’nin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Analistler, küresel piyasa koşullarının Euro/TL üzerindeki etkisini yakından takip etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular