Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,56 TL, satış kuru ise 55,59 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %0,08 artış gösterdi. Bugün Euro ne kadar sorusunun cevabı, alış kuru üzerinden hesaplandığında 1.000 euro için 55.560 TL, 5.000 euro için ise 277.800 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta Euro/TL paritesi, 7 gün önce 55,69 TL seviyesinde işlem görmekteydi. Bugün itibarıyla Euro/TL'deki seviye 55,59 TL olarak güncellenmiş durumda. Bu süre zarfında bir euro, TL bazında -0,10 TL değer kaybederken, bu durum yüzde olarak ise %-0,18’lik bir azalma ile sonuçlandı. 1.000 euro, bu süreçte -100,00 TL değer kaybetti.
Son 7 gün içerisindeki Euro/TL seyrine bakıldığında; 12 Kasım 2026'da 55,69 TL olan kur, 13 Kasım’da 55,56 TL'ye geriledi. Ardından 16 ve 17 Kasım’da sırasıyla 55,45 TL ve 55,53 TL’ye yükseldi. 18 Kasım'da ise yeniden 55,40 TL seviyesine gerileyen Euro/TL, 19 Kasım’da 55,53 TL’ye çıkarak bu hareketteki dalgalanmayı sürdürdü ve bugün 55,59 TL’ye ulaştı.
Destek seviyesinin 55,43 TL, direnç seviyesinin ise 55,72 TL olarak belirlendiği Euro/TL paritesi için bu seviyelerin takip edilmesi önem arz etmekte.
20 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,56 TL
|55,59 TL
|%0,08
20 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,57 TL
|50,58 TL
|%0,23
|İngiliz Sterlini
|66,34 TL
|66,35 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|60,03 TL
|60,07 TL
|%0,42
|Kanada Doları
|35,30 TL
|35,32 TL
|%0,38
|Avustralya Doları
|33,72 TL
|33,73 TL
|%0,32
|Çin Yuanı
|7,58 TL
|7,58 TL
|%0,55
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,54
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,97 TL
|%0,37
20 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0978
|%0,02
|GBP/USD
|1,3106
|%0,05
|USD/JPY
|159,16
|%-0,32
|USD/CHF
|0,8422
|%-0,19
Son 7 günlük Euro/TL hareketlerini daha iyi anlamak için sunulan grafikteki değişimlere göz atmak, yatırımcılar için faydalı olacaktır.
Euro/TL paritesi mevcut fiyatı 55,59 TL seviyesinde işlem görmekte ve destek noktası olan 55,43 TL’nin üstünde kalması, piyasada yaşanacak olası dalgalanmalar açısından önemlidir. Ayrıca, direnç seviyesi 55,72 TL’nin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Analistler, küresel piyasa koşullarının Euro/TL üzerindeki etkisini yakından takip etmektedir.
Serbest piyasa 55,56 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.560 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0978 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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