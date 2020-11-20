FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 2021'de dolar fiyatları ne olacak? Commerzbank'tan dolar tahmini

2021'de dolar fiyatları ne olacak? Commerzbank'tan dolar tahmini

DOVİZ HABERLERİ  | 20.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Son zamanlarda Türk Lirası tekrar değer kazanmaya başlamışken, Commerzbank yetkilisi Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentiler dahilinde olduğunu ve alınan karar ile 2021 yılının ilk çeyreği için dolar/TL'nin 7,5 düzeyinde seyretmesini beklediklerini ifade etti.

2021'de dolar fiyatları ne olacak? Commerzbank'tan dolar tahmini

Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili olarak, “Şunu söylemem gerekiyor ki bugün verilen karar beklentiler dahilinde geldi. Bu uzun zamandır beklenen bir değişimdi” dedi.

“Türk Lirasının 9 seviyesine gideceğini düşünüyorduk fakat artık böyle bir beklentimiz yok.” diyen Ghose şöyle devam etti:

“Biz 2021’in ilk çeyreği boyunca 7.50 gibi bir seviye bekliyoruz ve liranın kademeli bir şekilde zayıflayarak 8.00 seviyesine geleceğini düşünüyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Faiz artırımı dolar ve altını nasıl etkiler?Faiz artırımı dolar ve altını nasıl etkiler?
Esnaf borç yapılandırma nasıl yapılır?Esnaf borç yapılandırma nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Büyük ikramiye belli oldu
Büyük ikramiye belli oldu
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Dolar yükselişte!
Dolar yükselişte!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faiz artırımına piyasaların tepkisi... Uzmandan faiz artınca dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi tahmini!
Faiz artırımı dolar ve altını nasıl etkiler?
Uzmandan faiz sonrası dolar tahmini... Dolar kaç TL? 20 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte!
Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki
Faiz kararına piyasalardan ilk tepki
Merkez Bankası faiz artırınca piyasalarda ne olur... Uzmandan faiz artarsa dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi açıklaması!
Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?
Faiz kararı sonrası dolar tahmini... Dolar kaç TL? 19 Kasım 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar güne hareketli başladı
Dolar ve euro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajlarıyla dalgalandı
Erdoğan'ın faiz mesajlarına ilk tepki

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.