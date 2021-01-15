2021 yıl sonu dolar tahmini... Dolar kaç TL? 15 Ocak 2021 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından 7.3 civarinda fiyat belirliyor. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor.

Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki15 Ocak 2021 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 15 Ocak 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Capital Economics'ten çarpıcı yıl sonu dolar/TL tahmini! 2021 yılı sonunda dolar ne kadar olacak? 15 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 15 Ocak 2021 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3687 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,17 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3736 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3639 TL Dolar kuru geçen hafta 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9511 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -0.14 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 15 Ocak 2021 Cuma euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,9554 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,9469 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,0864 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.01 hareketlilik oldu. Peki 15 Ocak 2021 Cuma sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,0950 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,0778 TL 2021 SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK? Londra merkezli ekonomik araştırma danışmanlığı Capital Economics yıl sonu dolar/TL beklentisini 7.00 olarak açıkladı.

Dolar/TL ’de yıl sonu tahmini olarak 7.00 olarak belirten şirket, eğer bu öngörü gerçekleşirse Türk Lirası'nın 2012’den bu yana ilk kez yıllık değerlenme yaşamış olacağına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarının değişmeyeceğini düşündüklerini açıklayan şirket açıklamasında; toparlanmanın ivme kaybetmesi, enflasyonun yüksek kalması ve liranın yeniden baskı altında kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ortodoks politikaların çalışmadığını hissedebileceği" savunuldu. Buna göre Capital Economics'in yıl sonu dolar/TL tahmini 7.00 seviyesinde bulunuyor. AÇIKLAMANIN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,3824 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,9924 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,9763'dan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...