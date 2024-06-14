FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 2025 yılı Haziran ayını işaret ettiler: Dolar/TL kuru için Morgan Stanley'den tahmin

2025 yılı Haziran ayını işaret ettiler: Dolar/TL kuru için Morgan Stanley'den tahmin

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.06.2024 11:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley analist ve ekonomistleri yayımladıkları son notta dolar/TL kuru için tahminde bulundular. Buna göre, Türk lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu belirtilen raporda, kurun 2025 ortasında 39 lira seviyelerine yükseleceği tahmin edildi.

2025 yılı Haziran ayını işaret ettiler: Dolar/TL kuru için Morgan Stanley'den tahmin

Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası duruşunun daha uzun daha sıkı kalmasını beklediğini belirterek maliye ve gelirler politikasının dezenflasyona desteğinin artmasının baz senaryoları olduğunu söyledi.

Aralarında Nida Iqbal ve Hande Küçük’ün de olduğu Morgan Stanley analist ve ekonomistleri yayımladıkları notta “Yetkililerin dezenflasyona olan bağlılığı faizin 2025 birinci çeyreğe kadar değişmeyeceği tahminimizi destekliyor” denildi.

Raporda Türk lirası hakkında iyimser görüşün korunduğu belirtilirken 2025 ortasında Dolar/TL ’nin 39’a yükseleceği tahmin edildi.

Türk bankalarının da değerlendirildiği raporda 2025’te daha düşük enflasyon, iyileşen marjlar ve öz sermaye karlılıkları ve düşük öz sermaye maliyeti ile bankalar için pozitif görüş belirtildi.

Analistler Akbank tavsiyesini “ağırlık artır” hedef fiyatını 96 TL, Garanti tavsiyesini “ağırlık artır” hedef fiyatını 160 TL, İş Bankası tavsiyesini “eşit ağırlık” ve hedef fiyatını 23,70 TL olarak belirledi.

Kurum, Türkiye 5 yıllık CDS’te 217 baz puan hedefiyle satış tavsiye etti.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç ettiHazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artışTÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış
İTO Başkanı Avdagiç: Bu yıl içinde bile faiz indirimi konusunu konuşabilirizİTO Başkanı Avdagiç: Bu yıl içinde bile faiz indirimi konusunu konuşabiliriz
Anahtar Kelimeler:
dolar
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Emekli zammı ve memur zammı için son ipucu!

Emekli zammı ve memur zammı için son ipucu!

Ek vergiye karşı ilk hamle geldi!

Ek vergiye karşı ilk hamle geldi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bayram izniyle ilgili dikkat çeken 3,5 gün detayı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bayram izniyle ilgili dikkat çeken 3,5 gün detayı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.