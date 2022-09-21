21 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 21 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

21 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.314 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.3012 liradan, satış fiyatı ise 18.3269 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2028 TL'den yapan euro şu anda 18.1929 TL alış ve 18.2129 TL satış fiyatına sahip.

