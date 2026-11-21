Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,56 TL, satış fiyatı ise 50,57 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, dün ile kıyaslandığında %0,21 değer kazanırken, haftalık bazda ise 50,25 TL seviyesinden 50,57 TL'ye yükseldi. Son durumda bir dolar, TL bazında 0,32 TL artış gösterdi ve bu durum %0,64 oranında bir haftalık yükselişi temsil ediyor.

Elinizdeki 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.560 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 252.800 TL olarak hesaplanmış durumda. Son bir haftalık süre içerisinde 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 320,00 TL oldu. Dolar/TL 7 günlük serisinde, 7 gün önceki değer 50,25 TL iken, bu gün itibarıyla 50,57 TL seviyesine ulaşmış bulunmaktayız.

Döviz kurlarında dikkat çeken seviyeler arasında Dolar/TL için destek 50,36 TL, direnç ise 50,68 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın yönünü belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının, bu seviyeleri izlemeleri önerilmektedir.

Güncel Dolar Kuru

21 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,56 TL 50,57 TL %0,21





Güncel Döviz Kurları

21 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,44 TL 55,59 TL %-0,03 İngiliz Sterlini 66,10 TL 66,34 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,21 TL 60,24 TL %0,72 Kanada Doları 35,23 TL 35,25 TL %0,19 Avustralya Doları 33,44 TL 33,45 TL %-0,51 Çin Yuanı 7,57 TL 7,58 TL %0,45 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,53 İsveç Kronu 4,94 TL 4,94 TL %-0,20





Öne Çıkan Pariteler

21 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0966 %-0,09 GBP/USD 1,3080 %-0,15 USD/JPY 158,50 %-0,73 USD/CHF 0,8396 %-0,50





Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL dalgalanmalarını gözler önüne seren grafik, fiyat hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut fiyatı, 50,36 TL'den geçen destek ve 50,68 TL'den geçen direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa yönü açısından yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, Dolar/TL üzerinde etkili olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular