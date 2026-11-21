Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,56 TL, satış fiyatı ise 50,57 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, dün ile kıyaslandığında %0,21 değer kazanırken, haftalık bazda ise 50,25 TL seviyesinden 50,57 TL'ye yükseldi. Son durumda bir dolar, TL bazında 0,32 TL artış gösterdi ve bu durum %0,64 oranında bir haftalık yükselişi temsil ediyor.
Elinizdeki 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.560 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 252.800 TL olarak hesaplanmış durumda. Son bir haftalık süre içerisinde 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 320,00 TL oldu. Dolar/TL 7 günlük serisinde, 7 gün önceki değer 50,25 TL iken, bu gün itibarıyla 50,57 TL seviyesine ulaşmış bulunmaktayız.
Döviz kurlarında dikkat çeken seviyeler arasında Dolar/TL için destek 50,36 TL, direnç ise 50,68 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın yönünü belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının, bu seviyeleri izlemeleri önerilmektedir.
21 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,56 TL
|50,57 TL
|%0,21
21 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,44 TL
|55,59 TL
|%-0,03
|İngiliz Sterlini
|66,10 TL
|66,34 TL
|%-0,08
|İsviçre Frangı
|60,21 TL
|60,24 TL
|%0,72
|Kanada Doları
|35,23 TL
|35,25 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|33,44 TL
|33,45 TL
|%-0,51
|Çin Yuanı
|7,57 TL
|7,58 TL
|%0,45
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,53
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,94 TL
|%-0,20
21 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0966
|%-0,09
|GBP/USD
|1,3080
|%-0,15
|USD/JPY
|158,50
|%-0,73
|USD/CHF
|0,8396
|%-0,50
Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL dalgalanmalarını gözler önüne seren grafik, fiyat hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor.
Dolar/TL’nin mevcut fiyatı, 50,36 TL'den geçen destek ve 50,68 TL'den geçen direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa yönü açısından yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, Dolar/TL üzerinde etkili olabilir.
Serbest piyasadaki güncel 50,56 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.560 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,21 oranında değişim kaydetmiştir.
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