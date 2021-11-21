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21 Kasım dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

21.11.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok araştırılan konuları arasında döviz fiyatları yer alıyor. Dolar kurundaki hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faizlerinin indirilmesi kararının ardından dolar TL karşısında yeni rekora imza atarak 11 TL'nin üzerine yükselmişti. İşte merak edilenler...

Dolar, euro ve sterlin fiyatları piyasaların kapalı olduğu 21 Kasım 2021 Pazar gününde merak konusu oldu. Dolardaki dalgalanmalar devam ediyor. Sterlin ve euroda da dolara benzer hareketler görülüyor. Peki 21 Kasım dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Dolar geçtiğimiz hafta, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,31 TL'ye kadar yükseldi. Doların alışı 11,2183 TL, satışı ise 11,2850 TL.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ve euroda da dolara benzer hareketler görülüyor. Sterlinin alışı 15,0842 TL, satışı ise 15,1817 TL.

EURO NE KADAR?

Dolarla birlikte euroda da son zamanlarda yükseliş görüldü. Euro 12,6651 TL'den alınıp 12,7504 TL'den satılıyor.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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