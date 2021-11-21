Dolar, euro ve sterlin fiyatları piyasaların kapalı olduğu 21 Kasım 2021 Pazar gününde merak konusu oldu. Dolardaki dalgalanmalar devam ediyor. Sterlin ve euroda da dolara benzer hareketler görülüyor. Peki 21 Kasım dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Dolar geçtiğimiz hafta, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,31 TL'ye kadar yükseldi. Doların alışı 11,2183 TL, satışı ise 11,2850 TL.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ve euroda da dolara benzer hareketler görülüyor. Sterlinin alışı 15,0842 TL, satışı ise 15,1817 TL.

EURO NE KADAR?

Dolarla birlikte euroda da son zamanlarda yükseliş görüldü. Euro 12,6651 TL'den alınıp 12,7504 TL'den satılıyor.

