21 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 21 Nisan 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21 Nisan Perşembe haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 21 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

21 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

21 Nisan günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 841,92 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 21 Nisan 2022 itibariyle 840,60 TL alış ve 844,63 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 670,51 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 672,21 TL alış ve 672,35 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 607,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,11 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 506,40 TL alış ve 606,41 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.