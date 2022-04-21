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21 Nisan Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

21.04.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 929 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 21 Nisan'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 21 Nisan 2022 altın fiyatları...

21 Nisan Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 923,38 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.518 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 21 Nisan 2022 Perşembe günü altın fiyatları...

21 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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21 Nisan Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 923,38 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 920,16 lira satış fiyatı 920,27 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.066,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6,006,00 TL satış fiyatı 6.079,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,036,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.994,00 TL alış ve 3.025,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.518,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Nisan itibariyle 1.498,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.512,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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