21 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 21 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

21 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.6163 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.6123 liradan, satış fiyatı ise 13.6204 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.4758 TL'den yapan euro şu anda 15.4683 TL alış ve 15.4834 TL satış fiyatına sahip.

