22 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,02 TL, satış kuru ise 56,07 TL olarak işlem görüyor. Günlük değişim ise %0,11 seviyesinde. 1.000 euroyu TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 1.000 euronuz 56.020 TL yapıyor. Eğer 5.000 euroyu TL'ye çevirecek olursanız, bu tutar 280.100 TL'ye denk geliyor.
Son bir haftadaki Euro/TL hareketine bakacak olursak, 7 gün önce 56,20 TL olan Euro/TL kuru, bugün 56,07 TL seviyesine kadar geriledi. Yani bir euro, TL bazında -0,13 TL değer kaybetmiş oldu ve bu da %0,23'lük bir düşüşe işaret ediyor. 1.000 euronun TL karşısındaki değer kaybı ise -130,00 TL olarak kaydedildi.
Halen izlenmesi gereken önemli teknik seviyeler mevcut. Euro/TL'nin destek noktası 55,87 TL, direnç noktası ise 56,24 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda EUR/USD paritesi, bugün 1,1471 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,06 olarak kaydediliyor.
22 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,02 TL
|56,07 TL
|%0,11
22 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,81 TL
|48,83 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|65,37 TL
|65,39 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|59,49 TL
|59,52 TL
|%0,13
|Kanada Doları
|34,80 TL
|34,81 TL
|%0,10
|Avustralya Doları
|34,76 TL
|34,78 TL
|%0,10
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,29 TL
|%0,00
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,12
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,97 TL
|%0,15
22 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1471
|%0,06
|GBP/USD
|1,3381
|%0,10
|USD/JPY
|157,46
|%0,05
|USD/CHF
|0,8204
|%-0,09
Son hafta içinde Euro/TL'nin değişim grafiği, piyasalardaki dalgalanmalara ışık tutuyor. Bu grafik üzerinden Euro/TL'nin son 7 gün içindeki hareketlerini takip etmek mümkün.
Euro/TL mevcut seviyeleri, 55,87 TL destek ve 56,24 TL direnç noktalarına göre takip edilmelidir. Güncel fiyatın bu seviyelere yaklaşması, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin yatay seyir izlemesi dolayısıyla, Euro/TL'deki hareketler için piyasa algısının önemi artıyor.
Serbest piyasa 56,02 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.020 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1471 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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