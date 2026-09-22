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22 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL alış kuru 56,02 TL, satış kuru ise 56,07 TL seviyesinde işlem görüyor. Son bir haftada Euro/TL 0,13 TL değer kaybederek 56,07 TL'ye geriledi.

22 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,02 TL, satış kuru ise 56,07 TL olarak işlem görüyor. Günlük değişim ise %0,11 seviyesinde. 1.000 euroyu TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 1.000 euronuz 56.020 TL yapıyor. Eğer 5.000 euroyu TL'ye çevirecek olursanız, bu tutar 280.100 TL'ye denk geliyor.

Son bir haftadaki Euro/TL hareketine bakacak olursak, 7 gün önce 56,20 TL olan Euro/TL kuru, bugün 56,07 TL seviyesine kadar geriledi. Yani bir euro, TL bazında -0,13 TL değer kaybetmiş oldu ve bu da %0,23'lük bir düşüşe işaret ediyor. 1.000 euronun TL karşısındaki değer kaybı ise -130,00 TL olarak kaydedildi.

Halen izlenmesi gereken önemli teknik seviyeler mevcut. Euro/TL'nin destek noktası 55,87 TL, direnç noktası ise 56,24 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda EUR/USD paritesi, bugün 1,1471 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,06 olarak kaydediliyor.

Güncel Euro Kuru

22 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,02 TL 56,07 TL %0,11


Güncel Döviz Kurları

22 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,81 TL 48,83 TL %0,05
İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,39 TL %0,15
İsviçre Frangı 59,49 TL 59,52 TL %0,13
Kanada Doları 34,80 TL 34,81 TL %0,10
Avustralya Doları 34,76 TL 34,78 TL %0,10
Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,00
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,12
İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,15


Öne Çıkan Pariteler

22 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1471 %0,06
GBP/USD 1,3381 %0,10
USD/JPY 157,46 %0,05
USD/CHF 0,8204 %-0,09


Son hafta içinde Euro/TL'nin değişim grafiği, piyasalardaki dalgalanmalara ışık tutuyor. Bu grafik üzerinden Euro/TL'nin son 7 gün içindeki hareketlerini takip etmek mümkün.

22 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut seviyeleri, 55,87 TL destek ve 56,24 TL direnç noktalarına göre takip edilmelidir. Güncel fiyatın bu seviyelere yaklaşması, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin yatay seyir izlemesi dolayısıyla, Euro/TL'deki hareketler için piyasa algısının önemi artıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,02 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.020 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1471 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

22 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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