22 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,02 TL, satış kuru ise 56,07 TL olarak işlem görüyor. Günlük değişim ise %0,11 seviyesinde. 1.000 euroyu TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 1.000 euronuz 56.020 TL yapıyor. Eğer 5.000 euroyu TL'ye çevirecek olursanız, bu tutar 280.100 TL'ye denk geliyor.

Son bir haftadaki Euro/TL hareketine bakacak olursak, 7 gün önce 56,20 TL olan Euro/TL kuru, bugün 56,07 TL seviyesine kadar geriledi. Yani bir euro, TL bazında -0,13 TL değer kaybetmiş oldu ve bu da %0,23'lük bir düşüşe işaret ediyor. 1.000 euronun TL karşısındaki değer kaybı ise -130,00 TL olarak kaydedildi.

Halen izlenmesi gereken önemli teknik seviyeler mevcut. Euro/TL'nin destek noktası 55,87 TL, direnç noktası ise 56,24 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda EUR/USD paritesi, bugün 1,1471 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,06 olarak kaydediliyor.

Güncel Euro Kuru

22 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,02 TL 56,07 TL %0,11





Güncel Döviz Kurları

22 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,81 TL 48,83 TL %0,05 İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,39 TL %0,15 İsviçre Frangı 59,49 TL 59,52 TL %0,13 Kanada Doları 34,80 TL 34,81 TL %0,10 Avustralya Doları 34,76 TL 34,78 TL %0,10 Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,00 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,12 İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,15





Öne Çıkan Pariteler

22 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1471 %0,06 GBP/USD 1,3381 %0,10 USD/JPY 157,46 %0,05 USD/CHF 0,8204 %-0,09





Son hafta içinde Euro/TL'nin değişim grafiği, piyasalardaki dalgalanmalara ışık tutuyor. Bu grafik üzerinden Euro/TL'nin son 7 gün içindeki hareketlerini takip etmek mümkün.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut seviyeleri, 55,87 TL destek ve 56,24 TL direnç noktalarına göre takip edilmelidir. Güncel fiyatın bu seviyelere yaklaşması, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Ayrıca, EUR/USD paritesinin yatay seyir izlemesi dolayısıyla, Euro/TL'deki hareketler için piyasa algısının önemi artıyor.

Sıkça Sorulan Sorular