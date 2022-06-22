22 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 22 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

22 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3443 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3419 TL alış fiyatı ve 17,3468 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar 22 Haziran Çarşamba günü yatay bir seyirle 17,33 TL seviyelerinde güne başladı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3519 liradan, satış fiyatı ise 17.3545 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.23'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2257 TLEuro, önceki kapanışını 18,2459 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2289 TL alış fiyatı ve 18,2629 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 22 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde 18,21 TL civarından işlem gördü.

%-0.23'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Euro şu anda 18.2161 TL alış ve 18.2353 TL satış fiyatına sahip.'den yapan euro şu anda 18.2161 TL alış ve 18.2353 TL satış fiyatına sahip.

