Dolar/TL serbest piyasada alış 50,56 TL, satış 50,57 TL olarak işlem görürken, günlük değişim %0,21 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz bir haftalık sürede Dolar/TL'deki hareketin seyrine baktığımızda, 7 gün önce 50,25 TL seviyesindeyken bugün 50,57 TL'ye yükseldi. Bu durum, 1 doların TL bazındaki artışını 0,32 TL ve yüzde değişimini ise %0,64 olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.560 TL, 5.000 doların ise 252.800 TL'ye ulaştı.

Dolar/TL'nin 7 günlük performansı incelendiğinde, 12 Kasım'da 50,25 TL’den başlayan kur, 13’ünde 50,37 TL, 16’sında 50,39 TL, 17’sinde 50,42 TL, 18’inde 50,43 TL, 19’unda 50,46 TL ve en son 20 Kasım’da 50,57 TL seviyesine ulaştı. Bu süreçte, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,36 TL, direnç seviyesi ise 50,68 TL olarak belirlendi.

Güncel Dolar Kuru

22 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,56 TL 50,57 TL %0,21





Güncel Döviz Kurları

22 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,44 TL 55,59 TL %-0,03 İngiliz Sterlini 66,10 TL 66,34 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,21 TL 60,24 TL %0,72 Kanada Doları 35,23 TL 35,25 TL %0,19 Avustralya Doları 33,44 TL 33,45 TL %-0,51 Çin Yuanı 7,57 TL 7,58 TL %0,45 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,53 İsveç Kronu 4,94 TL 4,94 TL %-0,20





Öne Çıkan Pariteler

22 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0966 %-0,09 GBP/USD 1,3080 %-0,15 USD/JPY 158,50 %-0,73 USD/CHF 0,8396 %-0,50





Dolar/TL’nin son 7 gün içindeki değişim yüzdesinin ve seviyelerinin ne denli etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, belirlenen destek ve direnç seviyeleri yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Pazardaki genel eğilimleri takip etmek, olası fiyat hareketleri hakkında fikir verebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu anda 50,57 TL seviyesinden işlem görmekte ve bu değer, 50,36 TL destek seviyesinin üzerinde kalmayı başarmıştır. 50,68 TL direnci ise önemli bir nokta olarak takip edilmektedir. Piyasalardaki olası dalgalanmalar ve genel ekonomik koşullar, kurun bu seviyelerde nasıl hareket edeceğini belirlemede kritik rol oynamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular