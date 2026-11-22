Dolar/TL serbest piyasada alış 50,56 TL, satış 50,57 TL olarak işlem görürken, günlük değişim %0,21 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz bir haftalık sürede Dolar/TL'deki hareketin seyrine baktığımızda, 7 gün önce 50,25 TL seviyesindeyken bugün 50,57 TL'ye yükseldi. Bu durum, 1 doların TL bazındaki artışını 0,32 TL ve yüzde değişimini ise %0,64 olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 50.560 TL, 5.000 doların ise 252.800 TL'ye ulaştı.
Dolar/TL'nin 7 günlük performansı incelendiğinde, 12 Kasım'da 50,25 TL’den başlayan kur, 13’ünde 50,37 TL, 16’sında 50,39 TL, 17’sinde 50,42 TL, 18’inde 50,43 TL, 19’unda 50,46 TL ve en son 20 Kasım’da 50,57 TL seviyesine ulaştı. Bu süreçte, Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,36 TL, direnç seviyesi ise 50,68 TL olarak belirlendi.
22 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,56 TL
|50,57 TL
|%0,21
22 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,44 TL
|55,59 TL
|%-0,03
|İngiliz Sterlini
|66,10 TL
|66,34 TL
|%-0,08
|İsviçre Frangı
|60,21 TL
|60,24 TL
|%0,72
|Kanada Doları
|35,23 TL
|35,25 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|33,44 TL
|33,45 TL
|%-0,51
|Çin Yuanı
|7,57 TL
|7,58 TL
|%0,45
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,53
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,94 TL
|%-0,20
22 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0966
|%-0,09
|GBP/USD
|1,3080
|%-0,15
|USD/JPY
|158,50
|%-0,73
|USD/CHF
|0,8396
|%-0,50
Dolar/TL’nin son 7 gün içindeki değişim yüzdesinin ve seviyelerinin ne denli etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, belirlenen destek ve direnç seviyeleri yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Pazardaki genel eğilimleri takip etmek, olası fiyat hareketleri hakkında fikir verebilir.
Dolar/TL şu anda 50,57 TL seviyesinden işlem görmekte ve bu değer, 50,36 TL destek seviyesinin üzerinde kalmayı başarmıştır. 50,68 TL direnci ise önemli bir nokta olarak takip edilmektedir. Piyasalardaki olası dalgalanmalar ve genel ekonomik koşullar, kurun bu seviyelerde nasıl hareket edeceğini belirlemede kritik rol oynamaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 50,56 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.560 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,21 oranında değişim kaydetmiştir.
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