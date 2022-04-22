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22 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Nisan Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

22.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 22 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Nisan Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

22 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Nisan Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 22 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

22 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.7118 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.7108 liradan, satış fiyatı ise 14.7129 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.9682 TL'den yapan euro şu anda 15.9633 TL alış ve 15.9732 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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